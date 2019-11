Ari Lasso Semarakkan Sound of Bintang Karaoke Battle

PERJALANAN karier musikus Ari Lasso sebagai seorang penyanyi telah membentuk karakter bermusiknya menjadi sangat matang. Tak mengherankan, ia telah menjadi salah satu penyanyi senior yang bisa bertahan di tengah serbuan para musisi muda yang berbakat.

Baru-baru ini, penyanyi berusia 46 tahun ini berkolaborasi dengan Sound of Bintang Karaoke Battle. Dalam ajang Karaoke Battle, penyanyi asal Surabaya ini mengundang mereka yang memiliki bakat menyanyi terpendam untuk ikut berpartisipasi dalam Sound of Bintang Karaoke Battle di The Moon-Hotel Monopoli, Jakarta, Kamis (7/11).,

Ari Lasso yang anggota grup musik Dewa 19 menjadi tamu istimewa pertama dan menyemarakkan oadshow 'Sound of Bintang: Karaoke Battle'. Roadshow karaoke akan berlangsung di berbagai tempat di antaranya di Jakarta dan Bandung dengan tamu istimewa yang berbeda-beda di setiap tempatnya.

Kehadiran mantan vokalis Dewa 19 telah membuat semua para peserta gembira dan mengundang beberapa penonton naik ke atas panggung untuk menyanyikan lagunya bersama-sama.

Roadshow Open Mic Karaoke diselenggarakan perusahaan Bir Bintang dengan nama 'Sound of Bintang: Karaoke Battle', yang mengajak pecinta semua genre musik untuk menyanyikan lagu dengan sepenuh hati.

Acara tersebut mendapatkan respons luar biasa dari semua peserta. Peserta yang berhasil memenangi pertarungan karaoke di acara final i akan memiliki kesempatan untuk pergi ke Fuji Rock Festival Jepang.

“Kami bersemangat untuk menghubungkan semua pecinta musik kalangan dewasa dan menjadikan musik sebagai bahasa universal yang membantu kita berbicara bersama dalam satu nada," kata kata Mariska van Drooge, Direktur Pemasaran PT Multi Bintang Indonesia Niaga, dalam Sound of Bintang: Karaoke Battle, Jakarta (07/11).

" Banyak orang suka nyanyi di mana saja, bisa di dalam mobil, kamar mandi, momen perayaan dan pastinya di tempat karaoke. Tapi bakat menyanyi ini belum bisa diekpresikan karena mereka belum memiliki panggung untuk menunjukannya," tutur Mariska.

"Sekarang Bintang sediakan panggung untuk kamu yang ingin mengekspresikan bakat terpendammu melalui Sound of Bintang: Karaoke Battle, Ayo, bergabunglah bersama kami dan nyanyikan lagumu dengan sepenuh hati," sambungnya. (OL-09)