Dwiki Dharmawan Pukau Masyarakat Bosnia dan Herzegovina

MUSIKUS jaz Tanah Air, Dwiki Dharmawan, 53, kembali tampil di gelaran musik internasional. Kali ini ia hadir di Sarajevo Jazz Festival 2019 yang berlangsung 6 hingga 9 November 2019, bersama grup etno-progresif internasionalnya, World Peace Band.

Selain Dwiki, grup ini juga diisi Boris Savoldelli (vokalis dan tata eletronik) asal Italia, Kamal Musallam (oud dan gitar) asal Palestina yang bermukim di Jordania, serta Asaf Sirkis (drum dan perkusi) asal Inggris.

Penampilan Dwiki dan teman-temannya di Sarajevo Jazz Festival 2019 berlangsung Kamis (7/11) malam di Pusat Kebudayaan Jajce, yang terletak di sebelah barat laut Kota Sarajevo. Di tempat konser yang berada di kota cantik Jajce itu, pendiri World Peace Orchestra tersebut menyuguhkan delapan lagu.

Sementara itu, dalam konser kedua mereka yang berlangsung pada Sabtu (9/11) malam di Dom Policije di Kota Sarajevo, yang berkapasitas 1.000 lebih penonton, mereka mengalunkan enam lagu. Lagu-lagu yang mereka bawakan, antara lain Paris Barantai, Arafuru, Rumah Batu, Pasar Klewer, Bubuy Bulan, Selamatkan Orang Utan.

Konser grup dengan personel multibangsa itu memukau para penonton. Standing ovations terdengar di setiap akhir lagu. Konser juga disaksikan Duta Besar RI untuk Bosnia dan Herzegovina Amelia Achmad Yani.

Dwiki mengatakan, kehadiran World Peace Band di festival tersebut bukan sekadar untuk memperdengarkan musik mereka yang memikat hati para pencintanya, melainkan juga membawa misi perdamaian. Hal itu sesuai dengan personel grup mereka yang berasal dari bangsa berbeda. "Saya senang bisa tampil di Sarajevo Jazz Festival 2019," kata Dwiki saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Menurutnya, ini merupakan kali kedua dirinya tampil di Bosnia dan Herzegovina. "Karena pada 2012, saya juga pernah hadir di negeri ini dalam suatu misi kesenian yang didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujar laki-laki berdarah Sunda itu.

Didukung KBRI

Sarajevo Jazz Festival merupakan festival tahunan musim dingin yang diselenggarakan Pemerintah Kota Sarajevo didukung sejumlah instansi pemerintah terkait serta swasta.

Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya (Pensosbud) KBRI Sarajevo Sandjaya mengatakan, dalam misi saat itu ditandatangani pula nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung yang kini dikenal Institut Seni Bandung Indonesia (ISBI) dan Academy Performing Art Sarajevo.

Ia mengatakan, kehadiran World Peace Band dalam festival ini merupakan inisiatif Dwiki dan kawan-kawan dengan dukungan KBRI Sarajevo dan panitia penyelenggara.

Nama Dwiki Dharmawan tidak asing bagi kalangan musisi dan pakar musik jaz Bosnia dan Herzegovina. KBRI berharap, kehadiran suami penyanyi rok Ita Purnamasari itu dapat lebih memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang kaya dengan seniman dan karya seni yang mendunia.

Oleh karena itu, Sandjaya berharap akan lebih banyak lagi misi budaya dan kesenian Indonesia hadir di negeri yang pernah porak-poranda akibat perang sepanjang 1992-1995 itu maupun negeri lainnya.

Selama ini, Dwiki Dharmawan dikenal sebagai salah satu anggota grup musik Krakatau. Sepanjang kariernya di grup band itu hingga 2006 Dwiki telah merilis delapan album, yaitu First Album (1987), Second Album (1988), Kembali Satu (1989), Let There Be Life (1992), Mystical Mist (1994), Magical Match (2000), 2 Worlds (2006), dan Rhythm of Reformation (2006). (H-2)