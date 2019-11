Laga Internasional Gim Daring dimulai Besok di Jakarta

SETELAH babak kualifikasi yang panjang sejak Januari lalu, ajang gim daring Rise of Legion mencapai babak grand final pada akhir pekan ini. Pecinta gim daring di Tanah Air pun bisa bergembira karena ajang yang diikuti para jagoan gim daring Asia Pasifik, termasuk Australia dan Selandia Baru itu akan digelar di Mall Taman Anggrek, Jakarta.

Berbarengan, di tempat yang sama akan berlangsung final lokal Legion of Champions Seri 4. Sementara grand final Legion of Champions Seri 4 ini nantinya berlangsung di Bangkok, Thailand, 12-14 Desember.

Keseluruhan ajang tersebut digelar oleh Lenovo melalui kemitraan eksklusif dengan Intel. Country General Manager, Lenovo Indonesia, Budi Janto dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Kamis (7/11) mengungkapkan jika Indonesia dipilih jadi panggung grand final Rise of Legion karena juga merupakan salah satu pasar sport-e terbesar di Asia Pasifik.

Hadir dengan lebih menantang dan meriah dari tahun sebelumnya, Legion of Champion dan Rise of Legion kini telah menyiapkan hadiah bagi para pemenang dengan total lebih dari Rp. 200 juta. Dalam ajang di Indonesia ini, untuk pertama kalinya, digelar pula kompetisi Legion of Valkyries yang dibuka khusus bagi perempuan pemain gim.

Melalui ajang tersebut mereka bisa bertanding satu sama lain dalam gim Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Sementara itu, Rise of Legion sendiri akan menggunakan dua gim yaitu Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) dan DOTA2. Sedangkan Legion of Champions, nantinya akan melombakan PUBG dan CS:GO.