Gelar Career Day, Global Sevilla Undang Para Profesional

SEKOLAH Global Sevilla kembali menggelar ajang career day dengan menghadirkan kalangan profesional sebagai narasumber.

Superintendent Sekolah Global Sevilla Michael Thia mengatakan, tujuan kegiatan itu ialah untuk membuka wawasan para siswa tentang profesi dan dunia kerja, yang akan dihadapi di masa mendatang.

"Kita ingin membuka pandangan dan pemikiran para siswa tentang profesi-profesi yang ada di dunia kerja masa kini dan masa depan, " kata Michael melalui keterangan tertulis yang diterima hari ini.

Menurutnya pemahaman dini tentang dunia kerja sejatinya sangat penting bagi para siswa agar fokus mempelajari hal-hal yang dapat menunjang cita-cita..Sehingga ketika lulus dapat menentukan tujuan dan mewujudkan cita cita.

Kegiatan tersebut diikuti para siswa dari jenjang kelas VII hingga kelas XII.

"Mereka harus peduli atas apa yang menjadi passionnya. Maka sejak dini mereka harus memahaminya," cetusnya

Para narasumber yang dihadirkan antara lain, Country Chief Financial Officer Lazada Indonesia Anastasia Natalia Wibowo; Vice President and General Counsel PT Chevron Pacific Indonesia Debbie Maya Chastity; International Education and Development Specialist Laetitia Lemaistre, Doctor and CEO PT Warna Langit Indonesia Ratih Citra Sari, dan Executive Director of Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya.

Michale berharap dari paparan narasumber memberikan inspirasi sehingga para siswa semakin yakin untuk menatap masa depannya di era yang penuh tantangan kemajuan teknologi ini

"Melalui kisah dan pengalaman para profesional anak-anak tidak hanya berpikir dan membayangkan suksesnya saja, mereka juga harus mendengar dan menyimak prosesnya dalam menuju kesuksesan dan meniti karir ," kata Michael.

Di depan siswa Global Sevilla, Yunarto Wijaya mengatakan kesuksesan diawali tentang seseorang mengenal ketertarikan. Ia mengungkapkan, sejak lulus kuliah dirinya sempat bekerja di bidang perbankan. Namun, menyadari dunia perbankan bukanlah passionnya, maka profesi tersebut pun ditinggalkannya.

Ia pun beralih profesi dan fokus terjun ke profesi yang bersinggungan dengan dunia politik.Sehingga ia lebih dikenal sebagai pakar dunia politik dan aktif memimpin lembaga surei yang Charta Politica .(RO/OL-7)