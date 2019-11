CSR bukan hanya tentang Uang

CENTER for Entrepreneurship, Change and Third Sector (CECT) kembali memberikan penghargaan kepada puluhan perusahaan dengan program CSR terbaik melalui CECT Sustainability Award. Sebanyak 32 perusahaan terpilih menjadi pemenang pada kategori companies dan 7 pemenang di kategori social entreprises.

Tujuh penerima CECT Sustainability Award 2019 ialah WeCare.id, Ibu Profesional, Duanyam, Jaringan Madu Hutan Indonesia (JMHI), Uni Papua FC, Hara (hara.io), dan Tlatah Bocah.

Direktur CECT Trisakti dan MM Suistanable, Maria R Nindita Radyati, menyampaikan apresiasi ini diberikan untuk mengubah pola pikir masyarakat bahwa CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya tentang uang.

"Terlalu banyak masyarakat yang salah penganggapan tentang CSR ini hanyalah soal rupiah. Namun, sebenarnya di balik itu semua CRS ini bertujuan untuk responsibility atau tanggung jawab perusahaan untuk lingkungannya sehingga dalam memberikan penghargaan kepada perusahaan itu patokan kita ialah standar internasional, yaitu ISO 26000," ujar Maria, tadi malam.

CECT Sustainability Award tahun ini ialah yang kelima kalinya dan melibatkan perusahaan swasta dan pemerintah. Program ini digagas CECT di bawah naungan Universitas Trisakti.

"Banyak perusahaan yang mengikuti kegiatan ini karena mereka beranggapan bahwa program ini memiliki standar yang tinggi," ucap perwakilan PT Perusahaan Gas Negara, Erick Taufan.

"Kami sangat senang dengan adanya program ini karena sebelumnya kami mendapat banyak penghargaan dari luar negeri, tetapi dari Indonesia sangat jarang sehingga program ini sangat mengapresiasi," papar Ketua Uni Papua Football Community, Harry Widjaja. (*/H-2)