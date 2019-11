Billie Eilish Galau Jalani Tur Panjang

PENYANYI asal Amerika Serikat, Billie Eilish, 17, mengaku lelah menjalani tur panjangnya dan sempat berpikir ingin segera berhenti dari belantika musik. Dia juga merasa dihantui dengan keberadaan album debutnya, When We All Fall Asleep, Where do We Go?. "Ada periode tertentu di mana saya berpikir, apakah saya sungguh menikmati musik? Rasanya ada begitu banyak tur," katanya seperti dikutip dari NME.

Eilish direncanakan akan menjalani tur ke Amerika Utara pada Maret 2020, berlanjut ke Amerika Selatan sebelum akhirnya ke Inggris pada musim panas nanti. Baru-baru ini namanya juga telah diumumkan sebagai salah satu headliners dari Mad Cool Festival 2020.

Eilish menyadari ada hal yang dia nikmati ketika menjalani tur panjang. Tur membuatnya hidup di jalanan dan berada jauh dari rumah dengan waktu yang lama. "Sendirian setiap waktu, dalam sebuah bus yang dingin di Eropa, makanannya tak enak, dan ketika Anda kembali, semua orang seolah telah sibuk dengan hidup masing-masing," ujar Eilish, yang akan merilis lagu barunya, pekan depan.

Penyanyi dan penulis berbakat itu naik daun saat lagunya yang berjudul Ocean Eyes viral di SoundCloud. (Medcom.id/H-2)