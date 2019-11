Paques Raih Penghargaan the Big Data Platforma

SEBANYAK 30 perusahaan mendapat apresiasi penghargaan dan dianugerahi awards pada acara DataGovAI 2019 Summit, Awards & Expo (DataGov AI 2019).

Pada tahun kedua DataGovAI 2019, Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI) memberikan penghargaan apresiasi kepada perusahaan yang berkolaborasi dengan ABDI dan memberikan banyak kontribusi terhadap industri Big data & Artificial Intelligence (AI).

Mereka yang mendapatkan Awards dipandang telah berhasil mengimplementasikan teknologi informasi (TI) dan IT Governance di sektornya masing-masing dalam mendukung pertumbuhan bisnisnya dan menunjang pembangunan nasional.

Acara puncak pemberian penghargaan tersebut berlangsung dalam Gala Dinner DataGov AI 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (6/11).

Produk software solusi data lake dan analitik buatan Indonesia, Paques, mendapat penghargaan The Best Big Data Platform pada acara DataGov AI 2019 Summit and Award yang diselenggarakan Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI).

Sementara kategori The Best Big Data Platform mempresentasikan pentingnya inovasi dan teknologi yang mendorong analisa penyimpanan data masif saat ini.

Penghargaan Data Gov AI 2019 diserahkan dan dihadiri Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia di Kabinet Kerja (2014-2019) dan Ketua ABDI (AsosiasiBig Data Indonesia), Dr. Rudi Rusdiah.

Selain menerima penghargaan, Paques juga menjadi salah satu partisipan dalam pameran DataGov AI 2019 yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta, pada 6-8 November 2019.

Paques saat ini sudah digunakan beberapa perusahaan raksasa di Indonesia di antaranya Telkom Indonesia, Telkomsel, Bursa Efek Indonesia serta institusi lainnya.

“Perusahaan besar di Indonesia pastinya membutuhkan software pengolahan big data dimana produk tersebut masih dimonopoli dengan pemain besar dari negara besar lainnya," kata Benni Adham CEO dan Product Creator Paques terkait latar belakang pembuatan Paques.

"Namun itu justru menjadi peluang bagi kami untuk mendapatkan pasar di Indonesia, karena kemampuan untuk mengolah data dalam bahasa setempat merupakan hal yang semakin penting bagi bisnis.” kata Benni.

"Paques memiliki modul NLP (Natural Language Processing) dan AI (Artificial Intelligence) yang memiliki kemampuan untuk mengolah, memahami bahasa dengan teknik menggabungkan berbagai metode termasuk linguistik, semantik, statistik, dan machine learning sehingga mampu memahami konteks secara komprehensif, khususnya dalam Bahasa Indonesia," papar Benni.

"Value tambahan ini yang diandalkan software kami sehingga diharapkan para penggunaakan lebih mudah menggunakan Paques.” tutur Benni. (OL-09)