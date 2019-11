Layanan Gunakan Mobil Baru dari Toyota

TOYOTA mulai Oktober lalu menghadirkan pilihan layanan mobilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, yakni dengan menghadirkan layanan Kinto dan Toyota Drive yang merupakan bagian dari program Toyota Spektakuler.

"Konsep hidup masyarakat terus berkembang, kalau dulu berorientasi kepada kepemilikan, sekarang orientasinya juga berkembang ke arah penggunaan. Trennya saat ini, terutama generasi milenial, bagi mereka yang penting itu bisa menikmati atau menggunakan.

Berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni kepuasan itu diperoleh jika mereka sudah merasa punya atau memiliki," kata Executive General Manager PT Toyota-Astra Motor (TAM), Fransiscus Soerjopranoto, memalui siaran pers.

Layanan Kinto memberi kesempatan calon konsumen menggunakan kendaraan Toyota secara eksklusif selama tiga tahun dengan membayar cicilan setiap bulan secara tetap (fixed), sesuai dengan paket yang diinginkan. Setelah masa yang disepakati selesai, pengguna dapat bebas menyudahi kontrak atau mengganti dengan kendaraan baru.

Layanan Kinto ini didukung Toyota Astra Finance (TAF) dan beroperasi mulai 1 Oktober 2019 di area Jabodetabek. Kinto saat ini beroperasi dalam metode offline hingga Desember 2019. Pelanggan dapat mengunjungi website toyota.astra.co.id untuk mendapatkan informasi pengajuan layanan Kinto atau ke outlet resmi Toyota.

Soerjo--sapaan akrab Fransiscus Soerjopranoto--mencontohkan price list Kinto yang dibayar konsumen pengguna Agya 1.2 G A/T TRD setiap bulannya Rp3,887 jutaan, New Avanza 1.3 GE A/T senilai Rp4,526 jutaan, dan New Rush 1.5 S A/T Rp6,05 juta.

Di sisi lain, Toyota Drive merupakan program untuk mendapatkan jaminan harga jual kembali oleh dealer Toyota di awal dan secara otomotis akan dibantu untuk proses kepemilikan kendaraan selanjutnya.

Program ini dimodifikasi dari kredit ballon dengan kelebihan metode pembayaran berupa biaya cicilan bulanan lebih rendah dari konvensional.

Program Toyota Drive saat ini bisa dinikmati konsumen di Jabodetabek dan Makassar. Untuk mengetahui layanan ini, calon konsumen bisa mengunjungi website toyota.astra.co.id atau datang ke outlet resmi Toyota Auto 2000 dan Kalla Toyota.

"Penting bagi kami untuk bisa memenuhi tuntutan zaman tanpa mengurangi fungsi dasar mobilitas itu sendiri. Layanan-layanan ini dihadirkan sebagai solusi bagi pelanggan yang mengedepankan kepraktisan dalam memenuhi kebutuhan alat transportasi. Melalui layanan-layanan ini, pelanggan dapat memperoleh atau menggunakan kendaraan baru dengan cara yang lebih mudah dan menyenangkan," ujar Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy.

Terkait dengan tanggapan konsumen tentang dua program terbaru Toyota, Fransiscus Soerjopranoto mengatakan, hingga kemarin setidaknya lebih dari 200 orang yang ingin mengetahui program ini, baik melalui Tarra maupun melalui website Toyota. "Saat ini update yang kami dapat dari TAM yang menjalankan layanan tersebut setidaknya ada hampir tujuh orang yang sedang diproses buat mencoba layanan tersebut, ada yang baru delivery, ada juga yang sedang proses. Nanti kami update lagi kalau sudah ada data yang baru," ucap Soerjo kepada Media Indonesia. (Dro/S-1)