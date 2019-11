Aksesori Mugen di HR-V Baru

Alhasil, membuat tampang sang crossover utility vehicle andalan Honda tersebut terlihat semakin dinamis dan sporty.

HONDA mobil terus percaya diri untuk untuk bertarung di segmen mobil penumpang secara optimal. Pasalnya, pabrikan berlogo huruf 'H' itu tetap memiliki sejumlah peluru andalan yang layak dibanggakan.

Sebagai catatan manis tersendiri, di awal 2019 Honda dicap sebagai salah satu produsen mobil yang sangat sukses di Indonesia. Pasalnya, Honda masih membukukan prestasi penjualan salah satu di posisi tertinggi, yang berarti Honda kiranya mengantongi jumlah fan yang cukup signifikan di Indonesia.

Secara hitung-hitungan di atas kertas, angka penjualan mobil Honda masih unggul jika dibandingkan dengan sejumlah rivalnya, baik rival satu negara maupun rival dari 'Negeri Tirai Bambu'.

Ada yang bilang, keberhasilan Honda di tengah-tengah masyarakat Indonesia sedikit banyak disebabkan harga mobil yang sangat bervariasi.

Benarkah demikian? Bisa jadi. Namun, perlu diingat pula, selain harga mobil Honda yang kompetitif, kenyamanan varian-varian Honda juga layak menjadi garansi.

Kembali bicara peluru andalan yang dimiliki Honda, salah satu varian mobil Honda yang paling banyak disukai oleh konsumen di Indonesia ialah Honda HR-V.

PT Honda Prospect Motor (HPM)--agen pemegang merek Honda--bahkan menjadikan HR-V sebagai salah satu penopang prestasi yang diraih Honda di pasar roda empat Tanah Air.

Melalui sejumlah penghargaan bergengsi yang telah diraih kendaraan, yang oleh Honda disebut sebagai varian crossover utility vehicle ini.

Mugen Edition

Terakhir, HPM melakukan penyegaran lewat peluncuran New Honda HR-V 1.5E SE Mugen Edition pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019.

Sekadar gambaran, model ini merupakan varian dari New Honda HR-V 1.5E yang dilengkapi berbagai aksesori desain Mugen.

Alhasil, membuat tampang sang crossover utility vehicle andalan Honda tersebut terlihat semakin dinamis dan sporty.

Penambahan aksesori Mugen tersebut meliputi new front under spoiler, side under spoiler, rear under spoiler, tailgate spoiler, body sticker dan Mugen emblem pada sektor eksteriornya. Sementara itu, pada lini interior ditambahkan floor mat dan Mugen emblem.

HPM optimistis HR-V versi Mugen yang ditawarkan mulai harga Rp344.000.000 untuk varian warna normal akan terus diterima pasar.

Seperti dikatakan Takehiro Watanabe, President Director PT HPM, edisi spesial ini memberi pilihan bagi konsumen yang ingin New Honda HR-V tampilan sporty diimbuhi body kit orisinal dari Mugen, Jepang.

Honda HR-V merupakan model 5-seater crossover yang sangat diminati konsumen dan mencetak penjualan tertinggi di kelasnya hingga saat ini. Karena itu, edisi istimewa dengan penyegaran menegaskan image sporty bagi Honda HRV.

Sejak didistribusikan pada Januari 2015, Honda HR-V 1.5L telah mencatat angka penjualan sebanyak 118.966 unit di Indonesia (Juli 2019). Honda HR-V juga mendapat sejumlah penghargaan, di antaranya sebagai Car of the Year dari Otomotif Award dan Forum Wartawan Otomotif Award pada 2015. (M Setiawan Alun Segoro/S-1)