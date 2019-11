PT PLN Raih The Best Marketing BUMN 2019

BUMN TRACK didukung oleh Arrbey Consulting kembali menggelar BUMN Branding and Marketing Award 2019. Mengambil tema 'Beyond Innovation', kegiatan yang pada tahun ini memasuki tahun ke-7 bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan berkinerja unggul dan berkompetisi di pasar global melalui inovasi di bidang branding dan marketing.

Antusiasme peserta meningkat terlihat dari bertambahnya jumlah peserta tahun ini yaitu sebanyak 92 perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN. Sementara peserta yang lolos tahap seleksi kedua berupa wawancara dan presentasi di hadapan dewan juri mengerucut menjadi 77 perusahaan.

Pemimpin perusahaan BUMN Track SH Sutarto mengatakan, selain peningkatan peserta yang cukup signifikan, terjadi pula penambahan kategori berupa Kategori Indikator Global. Mengingat kekuatan branding merupakan salah satu pilar utama di era Industri 4.0 yang persaingannya tidak hanya lingkup nasional tetapi juga global.

“Kami melihat kinerja Branding dan Marketing BUMN sudah jauh meningkat dan opersional pelayanan publiknya pun bersaing di tingkat Global. Karena itulah, kami merasa perlu untuk menyertakan aspek Indikator Global sebagai kategori yang dinilai pada tahun ini,” ungkap SH Sutarto di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (5/11).

Pada kategori The Best CMO, Devy Suradji yang menjabat sebagai Direktur Marketing & Pelayanan PT Angkasa Pura I (Persero) dinobatkan sebagai The Best CMO BUMN. Sementara The Best CMO Anak Perusahaan BUMN diraih oleh Romulo Hutapea sebagai Direktur Pemasaran PT Pertamina Patra Niaga. Selanjutnya, peraih The Best CMO BUMN Tbk adalah Bambang Rianto, Direktur Operasi II PT Waskita Karya (Persero), Tbk. dan pemenang The Best CMO Anak Perusahaan BUMN diserahkan kepada Dilo Seno Widagdo sebagai Direktur Komersial PT Perusahaan Gas Negara, Tbk.

Dari penilaian korporasi, PT PLN (Persero) sebagai penyuplai kelistrikan nasional yang mengutamakan creative competitive strategy yang andal dan aman dinobatkan sebagai The Best Marketing BUMN. Disusul PT Angkasa Pura I (Persero) yang mengelola 14 badara di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur sebagai peraih The Best Branding. Sementara P INKA (Persero) meraih The Best Indikator Global atas keberhasilannya mengekspor gerbong kereta ke beberapa negara secara berkelanjutan.

Selanjutnya, peraih The Best Corporate Anak Perusahaan BUMN diterima oleh PT Telkomsel sebagai The Best Branding, PT Infomedia Nusantara sebagai The Best Marketing, dan PT Pertamina Lubricants peraih The Best Indokator Global. Kemudian, The Best Corporate Tbk diraih oleh PT Jasa Marga selaku The Best Branding, PT GMF AeroAsia Tbk sebagai The Best Marketing dan PT Waskita Karya Tbk selaku peraih The Best Indikator Global.

Ketua Dewan Juri BUMN and Marketing 2019 sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Prof Rhenald Kasali mengatakan, digital marketing sebagai bagian dari transformasi digital telah membuat BUMN mampu bersaing di luar batas dan memiliki kualitas dengan global mindset. Di sisi lain, para pemenang CMO terbaik terbukti mampu menerapkan global mindset dan menggiring perusahaannya menjadi world class company.

“BUMN dinilai sudah mampu memberikan kontribusi ekonomi yang tinggi. Ada banyak fakta BUMN mulai bergerak, tidak lagi menjadi lazy company. Melalui ajang ini, bagaimana inovasi yang terus dikembangkan mampu menjadikan BUMN bersaing di kancah global,” ungkap Rhenald.

Didukung oleh tim penilai para dewan juri yang kompeten di bidangnya mewakili akademisi, profesional, dan pakar branding marketing, hasil BUMN Branding dan Marketing Award 2019 diharapkan bisa menjadi refleksi bagi pengelolaan BUMN ke depan yang kian lincah, efektif, kompetitif dan modern. (RO/OL-10)