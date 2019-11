Setelah Menikah Lebih Bisa Jelajah

PASANGAN food vlogger Indonesia, Kenneth Chandra dan Gratiana Lianto, resmi menikah pada 1 September 2019.

Ken dan Grat yang sudah memiliki jutaan penggemar belum lama ini sering mengunggah beberapa konten mengenai di balik proses foto prewedding, persiapan pernikah­an, hingga review makanan di pernikahan mereka. Kini keduanya telah menjadi pasangan suami istri yang sah.

Setelah menikah, diakui Grat, kegiatan hunting kuliner justru lebih seru. Mereka bisa menjelajah ke kota-kota dan negara dengan durasi waktu yang lebih lama.

“Malahan sekarang lebih enak, sudah bisa ke luar kota dan luar negeri bareng. Jadi bisa lebih explore. Kalau dulu, kami kadang cuma bisa pergi-pulang atau harus ajak orang-orang untuk pergi bersama. Jadi sekarang kami lebih mobile,” cerita Grat.

Di akun Instagram mereka tidak semata makanan. Pasangan yang bertunangan pada 20 April 2018 itu juga memberikan pembelajaran sebagai pasangan yang telah mereka hadapi.

Mereka mengaku hubungannya jauh dari kata sempurna membuat mereka berdua memiliki tujuan tertentu. Namun, prinsip selalu bersyukur mereka aminkan untuk terus saling memperbaiki.

“Banyak teman-teman yang berbaik hati komen di media sosial kita sebagai couple goals. Sejujurnya, tidak semua hal yang kalian lihat di video menggambarkan betapa up and down hubungan kami. Setiap hari jadi berarti karena ada yang harus diperbaiki, dijalani, dan dikalahkan.

Percayalah semua pasangan punya struggle masing-masing, tantangan masing-masing, dan kekurangan masing-masing,” tulis Ken & Grat di salah satu unggahan Instagram.

Melalui channel Instagram dan Youtube, pasangan itu memperlihatkan berbagai perbedaan bisa bersatu melalui makanan.

“Channel ini bukan cuma punya kita berdua. Kalian semua adalah bagian dari perjalanan kita. Tanpa kalian semua, we are nothing. Thank you for all the support and love. Kita buktikan bahwa melalui makanan, kita bisa menyatukan semua perbedaan,” tukas Grat. (Try/M-3)