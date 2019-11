BRI Siap Hadapi Tantangan Presiden

DIREKTUR Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso mengaku siap menjawab tantangan yang diberikan Presiden Jokowi untuk memperhatikan dan melayani pelaku usaha kecil. Hal itu diungkapkan Sunarso pada acara Indonesia Banking Expo (IBEX) 2019 di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (6/11).

"Kita menghadapi tantangan dari negara, diminta untuk tidak hanya memberikan kepada yang besar-besar saja, tidak memberikan kepada yang itu-itu saja. Dalam hal ini saya mewakili BRI, BRI akan saya bawa untuk bisa melayani rakyat sebanyak-banyaknya," ujar Sunarso.

Ia mengakui ada tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut, seperti high personal cost. Permasalahan-permasalahan yang ada, menurut Sunarso, akan dihandle dengan digitalisasi.

"Digital sendiri akan kita arahkan untuk, satu, mendigitalitasi proses untuk mendapatkan efesiensi, dan yang kedua adalah menemukan new bisnis model untuk gain value baru karena value tidak bisa lagi dicreate dengan cara-cara lama," tuturnya.

Di sisi lain, imbuhnya, industri perbankan mau tidak mau harus melakukan transformasi.

"Lima tahun ke depan kita harus melakukan transformasi dari sekarang. Transformasi itu kita arahkan ke dua area saja, yaitu digital dan culture," pungkasnya.

Sebelumnya dalam acara Indonesia Banking Expo (6/11), Jokowi meminta perbankan tidak hanya memberikan bantuan pembiayaan kepada pelaku usaha besar tetapi juga kepada usaha mikro dan kecil (UMK). (Ifa/A-3)