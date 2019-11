Kementan Dorong Kemandirian Petani

MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan di masa depan, para petani harus bisa menjalankan usaha dengan lebih efektif dan efisien.

Hal tersebut harus dilakukan demi meningkatkan daya saing produk-produk yang dihasilkan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkannya ialah dengan bertani secara mandiri. Berbagai bahan baku seperti pupuk dan benih semestinya bisa diproduksi sendiri oleh para petani sehingga bisa menekan biaya produksi.

Namun, pembuatan pupuk dan benih tidak boleh dilakukan secara asal karena akan sangat memengaruhi produktivitas tanaman.

Maka dari itu, dibutuhkan peran penyuluh pertanian yang memiliki ilmu dan kemampuan andal untuk membimbing para petani.

"Para petani harus bisa menyiapkan pupuk sendiri, mandiri. Dengan begitu, biaya produksi akan lebih kecil, produk akan lebih berdaya saing dan margin keuntungan yang diterima petani pun lebih besar," ujarnya kepada Media Indonesia akhir pekan lalu

Program seperti itu pun, sambung dia, sudah diterapkan di berbagai negara seperti Selandia Baru, India, dan itu berhasil karena menghasilkan produksi yang lebih baik dari segi kualitas dan kuantitas.

"Ini memang masih mimpi. Tetapi kalau kita yakin, pasti bisa terwujud. Believe your dream and your dream becomes true. Karena banyak negara sudah mampu, kita juga pasti mampu," tandasnya. (OL-8)