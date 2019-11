Tasia Permudah Milenial Akses Layanan THS–Auto2000 Home Service

SEBAGAI anak muda yang memiliki mobilitas tinggi dan sedang membangun bisnis start-up, Andri, sangat tergantung pada aplikasi dalam ponsel pintar seperti aplikasi percakapan Whatsapp.

Begitu pula Auto2000 tidak mau ketinggalan dengan kemajuan teknologi yang memanfaatkan aplikasi Whatsapp. Auto2000 yang baru memperkenalkan chatbot cantik bernama Tasia untuk membantu beragam kebutuhan pemilik mobil Toyota sebagai pelanggan setia Auto2000, kini bisa diakses bukan hanya melalui desktop komputer, melainkan juga lewat ponsel pintar.

Pelanggan Auto2000 dapat mengakses Tasia lewat aplikasi Whatsapp di 0822-8980-2000 dari mana saja dan kapan saja.

Sebagai gadget-mania, Andri pun mengulik-ngulik Tasia serta tertarik dengan informasi bahwa pelanggan Auto2000 dapat mengakses Tasia lewat aplikasi Whatsapp di 0822-8980-2000. Dia segera mencatat nomor telepon merangkap nomor Whatsapp Tasia dan menyimpannya dalam daftar kontak.

Besoknya saat ingin pergi beraktivitas, dia mendapat informasi Toyota Innova G A/T miliknya harus diservis secara berkala. Saat kesempatan istirahat siang, Andri pun berkomunikasi dengan Tasia via Whatsapp.

Dimulai salam pembuka, Andri bercakap dengan Tasia. Mulai dari jenis booking service yakni layanan booking service di bengkel Auto2000 atau THS-Auto2000 Home Service. THS–Auto2000 Home Service merupakan layanan servis berkala kendaraan yang bisa dilakukan di rumah dan tempat kerja.

Sama dengan booking service lewat Tasia pada browser Auto2000, Andri dihadapkan pada sejumlah data pribadi yang harus dimasukkan setelah memilih layanan. Mulai dari nama, tipe mobil, pelat nomor mobil hingga jenis servis. Bedanya ialah Andri mendapat pilihan General Repair saat memilih layanan bengkel (b) mengingat fasilitas bengkel yang lengkap.

Tak lupa, Tasia menanyakan keluhan lain terkait mobil Andri. Selesai memasukkan informasi masalah mobil, Andri akan diminta untuk membagi lokasinya via Whatsapp untuk mempermudah Tasia. Jika belum juga paham, pengguna bisa masuk ke menu itu dengan menekan tanda klip pada ujung kanan bawah Whatsapp, klik Location, dan kirim lokasi.

Setelah verifikasi data pribadi, Tasia mengirim lembar konfirmasi yang berisi data booking service Andri. Apabila ada kesalahan input data, Andri bisa menggantinya sesuai dengan kode yang diberikan Tasia. Bila sudah benar, Andri tinggal menyetujui dan keluar kode booking service sebagai data referensi. Selanjutnya, Andri tinggal mendatangi bengkel resmi yang ditunjuk, atau menunggu kedatangan tim THS–Auto2000 Home ServiceTHS.

Tasia sebagai implementasi misi terbaru Auto2000, yakni Help people to enjoy their mobility, diharapkan mampu melayani kebutuhan informasi konsumen Auto2000 baik untuk pembelian mobil baru Toyota, kredit, maupun perawatan kendaraan. (Tes/S5-25)