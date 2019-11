Hari Ini, Serial HBO Original His Dark Materials Tayang Perdana

SERIAL HBO Original paling ditunggu His Dark Materials tayang perdana bersamaan waktunya dengan di Amerika Serikat, Selasa (5/11), pukul 09.00 WIB, eksklusif di HBO GO dan HBO. Penayangan ulang akan dilakukan di hari yang sama jam 21.00 WIB di HBO. Untuk episode selanjutnya akan tayang setiap Selasa pada jam yang sama.

Diadaptasi dari trilogi karya Philip Pullman yang dianggap sebagai mahakarya fiksi imajinatif modern, serial ini berkisah tentang Lyra (Dafne Keen), perempuan muda yang tampak biasa namun pemberani dari dunia lain. Pencariannya terhadap penculikan sang sahabat membuka sebuah rencana jahat yang melibatkan penculikan anak-anak dan menjadi upaya memahami suatu fenomena misterius yang disebut Dust.

Pemeran yang terlibat antara lain Ruth Wilson (pemenang Golden Globe untuk “The Affair”) sebagai Mrs. Coulter, Lin-Manuel Miranda (peraih Tony Award untuk “Hamilton”) sebagai Lee Scoresby, James McAvoy (nominasi Golden Globe untuk “Atonement”) sebagai Lord Asriel, Clarke Peters (serial HBO “The Wire” dan “Treme”) sebagai The Master of Jordan College, James Cosmo sebagai Farder Coram dan Anne-Marie Duff sebagai Ma Costa dengan Will Keen sebagai Father MacPhail dan Ariyon Bakare sebagai Lord Boreal.

His Dark Materials diproduksi oleh Bad Wolf dan New Line Cinema untuk HBO dan BBC One.(RO/OL-5)