AKR Land Luncurkan Sky Home dan Garden Home

AKR Land meluncurkan produk townhouse unik terbarunya, yaitu Sky Home dan Garden Home. Keduanya merupakan hunian berkonsep townhouse unik yang berada di dalam kompleks Gallery West Residences.

Sky Home berada di area pool lantai 10. Di sini terdapat berbagai fasilitas serta dikelilingi cakrawala kota Jakarta Barat. Sementara itu, Garden Home, sesuai namanya, terdapat di area taman yang dikelilingi pemandangan hijau nan asri.

Sky Home dan Garden Home di Gallery West Residences menjanjikan pengalaman urban living yang unik. Keduanya menawarkan konsep apartemen rasa rumah yang sarat dengan tempat tinggal aman, nyaman, fasilitas lengkap, dan bebas ribet.

"Sky Home memberikan pemandangan skyline perkotaan yang indah, sedangkan Garden Home memiliki pemandangan taman yang asri," jelas Head of Marketing AKR Land, Anggun Melati.

Acara yang dimeriahkan diva Indonesia Krisdayanti tersebut diawali dengan pengguntingan pita oleh Chairman of AKR Group Haryanto Adikoesoemo, CEO of AKR Edhi Sutanto, dan Director of AKR Land Yuwono Widiasta. (Gnr/S-3)