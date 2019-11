Booking Servis Mobil lebih Mudah Lewat Tasia di Auto2000

TASIA adalah implementasi misi terbaru Auto2000 yaitu Help people to enjoy their mobility. Melalui widget di pojok kanan bawah browser situs Auto2000.co.id, Tasia siap melayani beragam kebutuhan informasi pemilik mobil Toyota, seperti booking jadwal servis berkala dari mana dan kapan saja. Pelanggan Auto2000 pun dapat mengakses Tasia lewat aplikasi Whatsapp di 0822-8980-2000.

Jika melalui situs Auto2000.co.id di desktop komputer, bisa klik wajah Tasia di bagian kanan bawah. Pemilik mobil bisa bercakap seperti menulis kalimat, "Tasia, saya mau booking service". Kemudian Tasia memberikan jawaban, "Hai Auto Family, Silahkan pilih jenis booking service di bawah ini". Selanjutnya, terdapat opsi menu THS-Auto2000 Home Service untuk order THS-Auto2000 Home Service, berikut menu Booking Service untuk servis berkala di bengkel resmi Auto2000.

Katakan memilih menu THS–Auto2000 Home Service, Tasia akan menanyakan beberapa hal sebagai data awal. Seperti nama, nomor ponsel, alamat pesan elektronik, lokasi, pelat nomor dan tipe mobil. Lokasi terbilang penting untuk menentukan tempat memesan THS-Auto2000 Home ServiceTHS.

Selanjutnya, Tasia akan memasukkan pilihan layanan servis berkala via THS-Auto2000 Home Service, dan dilanjutkan pertanyaan terkait keluhan teknis mobil.

Tak perlu bingung memasukkan secara manual, karena akan muncul pop-up berisi deretan komponen mobil yang ingin diganti. Pemilik mobil hanya memilih dan akan keluar estimasi biaya.

Sudah oke? Selanjutnya keluar pilihan apakah ingin menggunakan jasa teknisi langganan, atau terserah bengkel. Kalau mau pilih sendiri, akan keluar pilihan nama teknisi atau bengkel resmi Auto2000, tempat teknisi langganan bertugas. Begitu selesai, Tasia memberikan lembar konfirmasi order THS-Auto2000 Home ServiceTHS dalam percakapan itu. Pastikan semua data sudah tepat, dan klik "Ya" jika ingin melanjutkan.

Terakhir, Tasia menampilkan nomor order pemesan. Simpan nomor order untuk melakukan tracking posisi teknisi jika belum sampai rumah, atau sejauh mana progres pekerjaan teknisi THS-Auto2000 Home ServiceTHS.

Selain THS-Auto2000 Home Service, pemilik mobil pun bisa order layanan servis berkala di bengkel resmi Auto2000 dengan memilih sub menu Workshop Booking Service dari menu service saat membuka widget Tasia. Di akhir percakapan, akan tetap diminta catatan jika ada keluhan lain. Setelah selesai, akan keluar lembar konfirmasi yang akan disetujui jika data yang dimasukkan sudah benar. Terakhir, keluar kode booking service yang harus disimpan untuk kebutuhan registrasi pada bengkel resmi Auto2000 dan untuk memanfaatkan menu tracking.

Kehadiran Tasia sebagai asisten virtual ini diharapkan dapat membantu kebutuhan mobilitas pelanggan Auto2000. Sesuai misi terbaru, konsep layanan Auto2000 ingin memberikan kemudahan bagi pelanggan baik dalam pembelian atau perawatan kendaraan. (Tes/S5-25)