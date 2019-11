ASEAN Plus Three Jangkar Stabilitas Keamanan dan Kesejahteraan

SETELAH lebih dari dua dekade, ASEAN Plus Three (APT) telah tumbuh menjadi sebuah mekanisme solid di kawasan dalam menghadapi berbagai tantangan. Dari mekanisme penguatan cadangan devisa hingga ketahanan pangan. Dan dari mekanisme respons tanggap darurat bencana hingga deteksi awal krisis ekonomi. Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam KTT ke-22 APT yang berlangsung di Impact Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand, Senin (4/11)

"Singkat kata, APT adalah jangkar stabilitas, keamanan dan kesejahteraan di kawasan," kata Jokowi dalam keterangan resmi Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (4/11).

Bahkan ke depan, kata Presiden Jokowi, tantangan yang dihadapi kawasan akan semakin besar, rivalitas geopolitik dan geoekonomi semakin meruncing. Lebih lanjut Jokowi mengingatkan bahwa tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional semakin meningkat.

"Ancaman resesi ekonomi menghantui negara di kawasan. Situasi tersebut diperparah dengan meningkatnya proteksionisme dan ketidakpastian penyelesaian perang dagang," ujarnya.

Untuk menyikapi dinamika tersebut, Presiden menyampaikan dua hal yaitu pentingnya memperkuat saling percaya dan pentingnya solidaritas dalam menghadapi bencana. Untuk memperkuat saling percaya, Presiden Jokowi berharap agar soliditas negara APT diperkuat.

"Strategic Trust harus dikokohkan, rasa saling percaya harus terus dipupuk, habit of dialogue harus terus dikedepankan," tutur Presiden.

Presiden juga mengingatkan jika strategic trust melemah maka kekuatan kawasan akan goyah.

"Jika soliditas APT rapuh maka stabilitas keamanan, perdamaian dan kemakmuran kawasan menjadi taruhan," kata dia.

Sementara itu, solidaritas dalam menghadapi bencana juga sangat penting karena kawasan Asia Timur menghadapi tantangan yang sama, yaitu rentan terhadap bencana alam. Bahkan kerugian akibat bencana di kawasan kita pada tahun 2016 (misalnya) tercatat sebesar US$91 miliar.

"Dalam hal ini, saya tegaskan kembali pentingnya bersinergi memperkuat ketahanan finansial menghadapi bencana. Termasuk dengan mengembangkan pembiayaan dan asuransi untuk risiko bencana," jelasnya.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyambut baik inisiatif pembiayaan risiko bencana dan upaya pemulihan cepat pascabencana melalui Fasilitas Asuransi Risiko Bencana Asia Tenggara (SEADRIF).

"Saya mengajak semua negara APT untuk berkontribusi dalam mengembangkan dan memperkuat mekanisme ini," kata Presiden Jokowi.

Selain dihadiri pemimpin negara-negara ASEAN, KTT APT ini dihadiri oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, dan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang. (OL-3)