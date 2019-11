Anak-anak SDN Batok 04 Kembali Nyaman di Kelas

MERESPONS keinginan Presiden RI Joko W idodo untuk membangun SDM Indonesia pada pemerintahan periode kedua ini, PT Selamat Sempurna Tbk. bekerja sama dengan Yayasan Dunia Sosialku merenovasi SDN 04 Batok, Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Emma Susanawati selaku perwakilan dari PT Selamat Sempurna Tbk, mengatakan bahwa kondisi SDN 04 Batok sangat membutuhkan renovasi agar murid-murid dan guru nyaman saat kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Program CSR perusahaan ini mengusung tema Together We Share, Together We Care. Emma menjelaskan SDN 04 Batok membutuhkan bantuan baik sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar.

"SDN Batok 04 saat ini menampung lebih dari 145 murid. Bersama Yayasan Dunia Sosialku, rangkaian kegiatan ini diawali dengan proses renovasi, pengecatan, perbaikan plafon, lantai, serta MCK," kata Emma.

Pada Sabtu, 2 November 2019, serah terima hasil renovasi kepada pihak sekolah yang diwakili oleh Kepala Sekolah Jaka Suryana sebagai tanda bahwa telah diselesaikannya CSR di SDN Batok 04.

"Kami percaya bahwa pendidikan adalah pemutus rantai kemiskinan dan kebodohan di dunia ini. Kami selalu mengapresiasi guru-guru sebagai pahlawan yang dengan sabar mengajar kepada anak-anak didik penerus bangsa. Kami berharap agar dapat dijaga kebersihan sekolah sehingga renovasi dari kami bisa berguna dan berkelanjutan di masa datang. Kiranya di masa depan kita bisa terus membantu SDN 04, sehingga mendorong warga untuk tetap bersekolah dan mengenyam pendidikan yang baik," demikian sambutan Emma saat menyerahkan hasil renovasi SDN 04 Batok.

PT Selamat Sempurna Tbk., sebagai produsen filter dan radiator terbesar di Indonesia itu, akan melanjutkan program serupa di sekolah-sekolah lainnya yang membutuhkan renovasi. Kondisi sekolah yang semakin baik setelah renovasi disambut suka cita anak-anak yang belajar di sekolah tersebut. Kepala SDN Batok 04, mengapresiasi bantuan CSR dari PT Selamat Sempurna Tbk.

"Sebelumnya tiga ruangan yang tadinya rusak yaitu, dua ruang kelas dan ruang perpustakaan, sudah diperbaiki. Kami sangat berterima kepada perusahaan PT. Selamat Sempurna Tbk yang memberikan bantuan," kata Jaka.

Bahkan guru dan murid-murid, lanjut Jaka merasa nyaman dan semakin semangat belajar karena ruangan kelas baru, bersih dan terang.

baca juga: Ratusan Sekolah di Indonesia Dukung Hidup Sehat di Sekolah

Anak-anak yang ikut hadir dalam peresmian sekolah, langsung berkeliling menyaksikan kelas yang direnovasi. Apalagi MCK juga tidak luput ditengok.

"Dulu saya enggak mau ke toilet karena tempatnya kotor. Sekarang bagus dan bersih," kata seorang murid yang meninjau kondisi toilet bersih dan terang. (OL-3)