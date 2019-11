Kejar Target Emas, Tim Hoki Berangkat TC ke Republik Ceko

PENGURUS Pusat Federasi Hoki Indonesia (PP FHI) punya tekad kuat untuk memboyong medali emas di SEA Games 2019 Filipina, 30 November-11 Desember. Hal itu lantaran pada SEA Games 2017 Malaysia, tim hoki Indonesia sanggup menyumbangkan dua medali perak dari tim putra dan putri.

Kini, Ahdan Asasi Ramadhan Uno dkk akan berjibaku demi meningkatkan capaian dari dua lalu dan ditargetkan untuk membawa pulang medali emas.

"Ya, minimal satu medali emas kita targetkan agar bisa kami sumbangkan untuk Kontingen Indonesia," kata Ketua PP FHI, Yus Adi Kamrullah, Minggu (3/11).

Yus melihat persaingan cukup ketat dalam mewujudkan target medali emas di Filipina nanti. Maka, Timnas Hoki Indoor Putra dan Putri Indonesia akan menjalani Trainning Camp (TC) sekaligus Try Out (TO) ke Republik Ceko.

Rencananya, tim hoki Indonesia yang ditangani pelatih asing asal Iran, Yaghoub Bahrami akan bertolak ke Ceko pada Selasa, 5 November 2019. Sebanyak 15 putra dan 15 putri diboyong ke Ceko demi mendapatkan pelajaran berharga dan latih tanding yang maksimal sebelum ke Filipina.



"Di Ceko, Timnas Hoki Indoor Indonesia akan menjalani TC sekaligus try out di Turnamen Hoki Internasional. Mereka berada di sana selama 16 hari," tutur yus.

Sekjen PP FHI, Yasser Arafat Suaidy menambahkan, Timnas Hoki Indonesia sengaja memilih Republik Ceko sebagai tempat TC dan try out karena negara tersebut memiliki prestasi cukup bagus.

Selain mengikuti turnamen internasional, Timnas Hoki Indoor Indonesia juga akan menjalani laga uji coba dengan Timnas Hoki Indoor Republik Ceko.

"Kita memilih Ceko sebagai tempat TC karena prestasi hoki indoor-nya cukup bagus dimana putranya berada di peringkat ketiga dunia dan putrinya di peringkat kelima," ujar Yasser.

"Makanya, kita berharap anak-anak bisa belajar dengan Timnas Hoki Indoor Ceko sekaligus memetik pengalaman bertanding internsional," tambahnya. (OL-1)