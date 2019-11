ITZY Tur Showcase di Jakarta

GRUP K-pop ITZY telah menggelar pertunjukan pertama mereka, yakni ITZY? ITZY! Showcase Tour di Plenary Hall JCC, Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (2/11) malam. Konser dibuka dengan lagu terbaru mereka, ICY dan IT'z Summer, yang sukses membuat MIDZY--sebutan untuk penggemarnya-- bernyanyi bersama.

"Di Korea saat ini lagi musim dingin. Tapi kita di Jakarta merasa panas banget karena adanya dukungan dari kalian," ujar rapper grup, Ryujin, kepada penonton yang memadati venue.

Tak hanya bernyayi, ITZY juga mengadakan sesi Q&A dan games. Pada sesi Q&A, terdapat lima video pertanyaan dari MIDZY yang diputarkan dan langsung dijawab oleh grup, yang belum setahun debut di dunia K-pop itu.

Lalu di sesi games bertajuk All in Us Roulette, mereka melakukan tebak-tebakan melalui bahasa tubuh secara estafet.

Tingkah para anggota grup membuat penonton tak henti-hentinya terhibur. "Kami senang sekali bisa berinteraksi sama MIDZY Indonesia dan merasa lebih dekat," kata leader ITZY, Yeji.

Sebagai ganti, MIDZY membuat kelima anggota, yaitu Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong, dan Yuna terkejut serta menangis haru dengan video fans project buatan MIDZY Indonesia yang diputar di sela konser. (Ant/H-3)