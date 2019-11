Saat Nonton Laga UFC, Presiden Trump Dicemooh Sejumlah Penonton

PERNYATAAN Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kerap menuai kontroversi. Kali ini Trump turut menonton laga tarung bebas atau Ultimate Fighting Championship (UFC) di Madison Square Garden, New York City, New York, AS, Sabtu (2/11) waktu setempat atau Minggu (3/11) waktu Indonesia.

Ternyata kehadiran pemimpin AS tersebut tidak sambut gembira. Bahkan pria berambut pria itu diteriaki dan dicemooh sejumlah penonton saat memasuki Gedung Madison Square Garden.

Cemoohan yang ditujukkan kepada Trump bukan pertama kali. Bahkan menonton laga bisbol World Series pada akhir pekan lalu, Trump juga jadi sasaran cemoohan oleh sejumlah penonton.

Saat menonton laga yang di antaranya menjadikan laga dua petarung beladiri campuran Nate Diaz versus Jorge Masvidal yang dimenangkan Masvidal, Trump mendapat kursi jauhnya sekitar 4,5 meter dari arena pertarungan Octagon.

Dalam laga yang diwarnai baku hantam dan darah yang menetes dari wajah petarung Diaz, Trump tampak bertepuk. Bahkan dia sesekali berdiri saat sekitar 20 ribu penonton turut berteriak dan mengumpat.

Trump memasuki Gedung Madison Square Garden saat denting bel berbunyi. Dengan mengenakan jas hitam dan kemeja putih serta dasi merah, sambil berjalan Trump melambaikan tangan serta mengepalkan tangannya ke arah penonton.

Justru saat Trump melambaikan tangannya, sejumlah penonton justri meneriakkan ucapan cemooh. Namun beberapa penonton lainnya justru menyambut Trump dengan tepuk tangan dan ucapan pujian.

Sejumlah penonton mengaku tak suka jika Presiden AS itu berada di Gedung Gedung Madison Square Garden.

"Kami bisa bersenang-senang lagi jika dia (Trump) tidak ada di sini," kata Anna Torres, 50 tahun, yang juga mendapat dukungan dari pacarnya, kepada AFP.

Sebaliknya beberapa penonton mengaku senang melihat Presiden Trump yang tengah berjuang di Washington untuk menghadapi kubu Demokrat yang siap memakzulkannya.

"Tidak sopan untuk mencemooh karena dia adalah presiden kita," kata Nico Ferranti, 30. Ia mengaku dirinya tidak terkejut melihat Trump muncul di tengah kerumunan penonton laga UFC.

"Dia (Trump) dari New York dan dia suka hal-hal semacam ini. Sebelumnya dia dikenal sebagai Wrestlemania," kata Ferranti. (AFP/OL-09)