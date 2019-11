Astra Giatkan Half Marathon Peduli Lingkungan

ASTRA menggelar lomba lari half marathon yang diikuti oleh 4.000 pelari di Astra Biz Center, BSD, Tangerang Selatan, Minggu (3/11). Kegiatan ini turut mengajak peserta untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dengan mengurangi pemakaian plastik sekali pakai.

“Kolaborasi Grup Astra dan Masyarakat luas melalui Astra Half Marathon ini bertujuan untuk menjadikan lomba lari ini sebagai gerakan berkesinambungan dan berkontribusi untuk Indonesia maju. Hal ini sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa,” ujar Direktur Astra Suparno Djasmin, Minggu (3/11).

Baca juga: Sentul City Sukses Gelar Highlands Half Marathon 2019

Tahun ini, Astra Half Marathon mengususng tema #InspiringMove yang memiliki makna bergerak dan membuat kemajuan. Hal ini diwujudkan melalui penggunaan tagline, We Run, We Care, We Share. We Run ditujukan untuk meningkatkan kualitas lomba lari tahunan. Tidak hanya kategori 5K dan 10K tetapi juga half marathon 21K serta dibuka untuk masyarakat umum pertama kalinya.

Selanjutnya, We Care mencoba mengajak seluruh peserta lomba lari untuk mengurangi pemakaian plastik sekali pakai dan sampah plastik di laut. Kemudian, We Share, memaknai setiap peserta yang otomatis berdonasi sebesar Rp50.000 saat mendaftar. Dana tersebut akan digunakan untuk membantu membersihkan pantai di sekitar Kampung Berseri Astra di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Dalam kegiatan ini, Astra menyiapkan total hadiah mencapai Rp100 juta beserta doorprize untuk pelari yang beruntung. Doorprize tersebut berupa satu motor Honda PCX dan satu iPhone Xs Max serta beragam hadiah hiburan lainnya seperti, smartphone, smartwatch, dan voucher belanja.(OL-5)