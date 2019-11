Trump Sebut Akan Bertemu Xi di Iowa

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dirinya mungkin akan melangsungkan perundingan dagang dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Negara Bagian Iowa, AS.

Negara pedesaan di jantung AS tersebut menjadi tempat yang dikunjungi Xi ketika ia pertama kali datang ke AS pada 1985 untuk belajar tentang teknologi pertanian.

“Kami mempertimbangkan beberapa lokasi berbeda, bisa jadi di Iowa," ujar Trump kepada wartawan, Jumat (1/11).

Trump mencatat negosiasi perdagangan dengan Tiongkok bergerak maju, begitu pun dengan kesepakatan dagang fase pertama yang disebutnya berjalan baik.

Namun, ia kembali menegaskan tidak ingin memberikan rincian lebih lanjut sampai perjanjian tersebut telah rampung.

“Tiongkok ingin membuat banyak kesepakatan dan kami memiliki hubungan yang baik, tetapi kita lihat apa yang akan terjadi. Saya tidak ingin berbicara tentang kesepakatan sampai terjadi, namun kami telah membuat banyak kemajuan," terang Trump.

Pejabat senior Tiongkok dan AS pun kembali mengirim sinyal positif menyangkut upaya kedua negara untuk mengesahkan kesepakatan dagang parsial yang diumumkan pada Oktober lalu.

Jumat (1/11), Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He berbicara melalui sambungan telepon dengan Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer dan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin.

Panggilan telepon tersebut oleh kedua pihak digambarkan sebagai pembicaraan yang konstruktif. Namun, rincian percakapan telepon tersebut tidak dibeberkan.

Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) dalam sebuah pernyataan mengatakan kedua negara telah membuat kemajuan di berbagai bidang dan dalam proses menyelesaikan berbagai pokok persoalan.

Kementerian Perdagangan Tiongkok pun mengatakan kedua negara membahas penanganan sebaik-baiknya guna mengatasi permasalahan inti kedua negara dan dapat mencapai konsensus, serta membahas pengaturan untuk perundingan berikutnya.

Sebelumnya, Trump berencana menandatangani kesepakatan dagang fase pertama dengan Xi Jinping di sela-sela KTT Kerja sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang seyogyanya dilangsungkan di Cile pada 16-17 November, namun dibatalkan akibat adanya demonstrasi. (AFP/OL-2)