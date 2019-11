Dirut Pegadaian Kuswiyoto Gandeng 25 Perusahaan di Sumsel

PT Pegadaian (Persero) semakin melebarkan sayap kolaborasinya, kini giliran 25 perusahaan dan 6 instansi di Palembang, Sumatera Selatan, yang menjadi targetnya. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama untuk meningkatkan pemasaran dan penjualan prodak perseroan.

Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto mengatakan perjanjian kerja sama tersebut merupakan bentuk nyata Pegadaian dalam meningkatkan ekspansi bisnis perusahaan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati layanan perseroan. Dalam hal ini, Pegadaian menggandeng perusahaan dan instansi pendidikan besar di Palembang untu menjalin kerja sama di bidang pemasaran dan penjualan produk, khususnya produk unggulan Pegadaian.

"Kerja sama kami dengan para mitra kira-kira sudah mencapai lebih dari 100 perusahaan yang terdiri dari BUMN, Swasta, Asosiasi, dan berbagai Instansi di Indonesia. melalui kesempatan kolaborasi ini, PT pegadaian (Persero) dapat mengoptimalkan kanal-kanal distribusi melalui perjanjian kerja sama ini, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak," kata Kuswiyoto, Palembang, Kamis (31/10).

Perusahaan dan instansi yang menjalin kerja sama dengan Pegadaian yaitu PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero), Universitas Sriwijaya, PT Semen Baturaja (Persero), PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero), Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Forum Pondok Pesantren Sumatra Selatan, Bank Sumsel Babel, The Emdee Skin Clinic Palembang, PD Pasar Palembang Jaya, PMI provinsi Sumatera Selatan, Perum Bulog Regional Sumatera Selatan – Bangka Belitung, PT Telekomunikasi wilayah Sumatera Selatan, DPP Hipmikindo Sumatera Selatan, Inna Group/Grand Inna Daira Hotel, PT Genta Satria Putra, Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, Yayasan Rumah Zakat Sumatera Selatan, PT Income Realty, Hotel Aryaduta Palembang, PT Tribun News, Main Dealer PT Thamrin Brothers Palembang, PT Matraraya Samudera, PT Nutrifood Area Sumatera II, PT Gapura Angkasa, The Excelton Hotel Palembang, STMIK MDP Palembang, Sumatera Ekspress, Navagreen kota Palembang, PT Smartfren Regional Sumatera Selatan dan PT Telkomsel Regional Sumatera Selatan.

Kuswiyoto menyampaikan bahwa kerja sama tersebut juga meliputi pemanfaatan sumber daya, produk, layanan, dan pengembangan jaringan untuk jasa serta produk unggulan. Sehingga, sumber daya yang dimiliki Pegadaian dapat dioptimalkan oleh semua pihak dan mewujudkan One Family, One Nation, One Vision to Excellence.

"Penandatanganan kerja sama tersebut juga bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan setiap pihak dalam melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan bisnis usaha, sesuai bidang masing-masing BUMN tersebut," ujarnya.

Kuswiyoto optimistis nasabah Pegadaian akan meningkat pesat karena makin banyak sinergi dan kolaborasi yang dilakukan. "Jumlah nasabah kami hingga Juni tahun ini mencapai 12,1 juta jiwa, sudah melampui target 2019. Selain makin banyaknya kerjasama yang Pegadaian lakukan, juga karena didukung dengan produk-produk unggulan seperti Pegadaian Digital Service (PDS), Kredit Cepat Aman (KCA), dan Tabungan Emas bekerja sama dengan Tokopedia."

Kuswiyoto berharap adanya penandatanganan kerja sama tersebut dapat menjadi sebuah wadah dalam meningkatkan nilai ekonomi di Indonesia, serta memberikan kontribusi positif bagi negara. (RO/OL-10)