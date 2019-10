Charity Run Equity Life Kumpulkan Donasi Atasi Pneumonia

AJANG Charity Run yang digelar perusahaan asuransi jiwa Equity Life pada 20-30 September lalu sukses meraup donasi sebanyak Rp56.695.200. Donasi itu disumbangkan ke organisasi nonpemerintah yang peduli anak, Save The Children Indonesia.

Presiden Direktur Equity Life Indonesia Samuel Setiawan berharap donasi itu dapat mendukung pencegahan pneumonia (infeksi atau gangguan pada paru-paru) yang menjadi pembunuh nomor dua di Indonesia.

Ajang yang menggandeng Cause Virtual Run tiu diikuti oleh 218 peserta dengan 158 peserta sukses mencapai target dengan total 3.543,45 kilometer. Setiap km dari ajang itu dikonversi menjadi donasi dengan besaran Rp16.000

"Saya mendukung kegiatan ini karena membantu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingya kesehatan, yang dimulai dari karyawan Equity Life Indonesia," kata Samuel Setiawan usai seremoni penyerahan donasi yang diterima oleh Corporate Partnership Coordinator Yayasan Save The Children Indonesia Vitri Sekarsari di Kantor Equity Life Jakarta, Kamis (31/10).

Turut hadir Direktur Equity Life Christinawati Hadiman, Co Founder dan CEO Cause Virtual Run Enrico Hugo dan Co Founder sekaligus CFO Nicholas Ng.

"Ini luar biasa karena kami melakukannya dengan hati untuk bisa berbagi dengan masyarakat. Jadi selain menumbuhkan kesadaran pentingnya olahraga untuk menjaga kesehatan. Melalui kegiatan ini kami juga dapat berkontribusi untuk membantu anak-anak penderita pneumonia," timpal Christinawati Hadiman.

Sementara itu, Founder Cause Indonesia Enrico Hugo mengaku senang bisa terlibat dalam kegiatan ini.

"Dengan adanya inovasi virtual run, perusahaan seperti Equity Life Indonesia bisa mengajak karyawannya untuk berolahraga tanpa repot-repot bangun pagi," ujarnya.

Corporate Partnership Coordinator Yayasan Save The Children Indonesia, Vitri Sekarsari mengatakan, akan menyalurkan donasi untuk pencegahan pneumonia (infeksi atau gangguan pada paru-paru). Penyakit ini menjadi pembunuh nomor dua di Indonesia.

Kalau tidak dicegah, penyakit ini diprediksi bisa membunuh 11 juta anak-anak pada 2030.

"Save The Children Indonesia selalu berpihak kepada anak-anak, serta bertujuan untuk membangun dan menghadirkan lingkungan yang sehat dan ramah untuk anak-anak," kata Vitri.

"Semoga lebih banyak pihak yang turut mengkampanyekan pemenuhan hak-hak dasar anak, sehingga lebih banyak anak yang mendapatkan akses lingkungan hidup yang lebih sehat," pungkasnya. (RO/OL-7)