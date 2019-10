Sri Mulyani You Better Change

MENIMBA ilmu dan pengetahuan merupakan sebuah keharusan. Tidak melulu secara formal, ilmu bisa didapat dari siapa saja dan di mana saja. Demikian dikatakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, 56, di kantornya, Jakarta, Selasa (29/10), saat memberikan pidato di Festival Transformasi. "Kita belajar dari bukan saja perusahaan, bukan saja institusi, kita belajar dari perseorangan yang selalu punya ide, dan idenya itu berharga untuk kita dengarkan dan kita adopsi," tuturnya. Ia merasa tersentil dengan keberadaan Nadiem Makariem, 35, yang merupakan menteri termuda dalam Kabinet Indonesia Maju.

Sri Mulyani mengungkapkan dirinya yang terbilang senior menghadapi ancaman kepunahan jika tidak mampu mengubah pola pikir dan tidak mengikuti perkembangan zaman. "Saya merasa tua, tapi itu good reminder. You better change atau kamu punah. Saya tidak tahu kenapa saya di berdirikan disebelahnya Nadiem. mungkin untuk nyindir ke saya. Karena kalau enggak, like a dinosaurus, kalau Anda tidak berubah, kita akan punah," tukas Sri Mulyani.

Ancaman itu, lanjutnya, ia jadikan pemantik untuk melakukan perubahan baik personal maupun kepada instansi yang dipimpinnya kini. Ia juga meminta agar jajarannya di Kementerian Keuangan mampu memanfaatkan teknologi dengan baik demi perubahan yang baik pula. (Mir/H-3)