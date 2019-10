MK Punya Citra Positif di Dunia Internasional

CITRA positif berhasil ditorehkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) di dunia hukum internasional. Selain sebagai salah satu yang berada dibalik pendirian Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC), MK juga menjadi anggota kehormatan dari Venice Commission (Komisi Venesia).

Menurut Mantan Hakim Konstitusi Harjono saat berbincang dengan Media Indonesia, hal itu buah kinerja MK di dalam negeri dan keaktifan MK dalam berbagai forum internasional.

"Akhirnya Venice Commission memberikan kita honorary members, tidak usah bayar, malah langsung dikasih keanggotaan saja. Karena sudah terdeteksi kegiatan kita," terang Harjono.

Komisi yang dibentuk pada 1990 itu adalah sebuah badan penasehat Dewan Eropa yang terdiri dari para pakar independen dalam bidang hukum konstitusional. Selain itu, MK juga pernah diundang ke Congress of the World Conference on Constitutional Justice di Brasil pada 2011.

"Kemudian pernah juga diundang World Conference menggenai Constitutional Courts itu ada di Brasilia," tambah Harjono.

Berdasarkan penelusuran dokumen daftar partisipan acara tersebut yang diakses pada laman venice.coe.int, tercatat empat nama dari Indonesia yakni Mohammad Mahfud Mahmodin (Mahfud MD), Sudaryomo Hartosudarmo, Harjono dan Octavino Alimudin.

Selain itu, lanjut Harjono, banyak putusan MK yang dijadikan materi penelitian oleh akademisi di luar negeri.(OL-5)