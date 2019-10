BI Ingin Pelaku Usaha Adopsi Tiga Nilai di Film Cast Away

GUBERNUR Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengatakan setidaknya ada tiga nilai yang dapat dijadikan acuan oleh pelaku usaha Indonesia untuk tetap eksis di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Tiga nilai itu diadaptasi dari film Cast Away yang dibintangi oleh aktor kawakan Tom Hanks. Sebagian peristiwa yang ada di film itu, kata Perry serupa dengan kondisi perekonomian saat ini.

"Dari film Cast Away yang dimainkan Tom Hanks, ada beberapa value yang bisa kita pakai, kita pelajari nilai itu dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang tidak bersahabat saat ini," kata Perry di Jakarta, Kamis (31/10).

Ia menganalogikan Hanks yang terdampar di sebuah pulau seorang diri akibat kecelakaan pesawat untuk terus dapat bertahan hidup.

Nilai pertama yakni, Hanks mampu bertahan di tengah kesulitan yang menimpa dirinya.

"Dia mengumpulkan semua barang-barang sehingga dia berhasil bertahan dari dingin dan panas. Kita harus bisa tahan dan stabil dari berbagai gejolak," tutur Perry.

Kemudian ia menambahkan, aktor usaha di Indonesia harus mampu mencari sumber baru yang dapat mendukung upaya untuk tetap bertahan. Apapun, kata Perry, harus bisa dimanfaatkan untuk bisa menjaga pertumbuhan perekonomian dalam negeri.

"We have to search new source of good for domestic," tukas dia.

Nilai ketiga yakni, Indonesia harus bisa tetap optimis dalam menghadapi berbagai tekanan. Hal itu, dapat diambil dari Hanks yang tetap optimis bisa kembali ke rumah dengan mencari cara agar bisa keluar dari pulau terpencil itu.

Hal itu menurutnya seirama dengan kondisi yang dialami Indonesia saat ini. Pemerintah dan pelaku usaha harus tetap optimistis bisa keluar dari bayang-bayang ketidakpastian perekonomian dunia.

"Tiga nilai itu bisa kita ambil untuk memastikan kondisi Indonesia dari kondisi global," tandas Perry. (A-4)