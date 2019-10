Indonesia Bangun Kerja Sama Pendidikan dengan Prancis

MENTERI Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Bambang PS Brodjonegoro, mempunyai harapan yang besar terhadap kerja sama Indonesia dengan Prancis dalam dunia pendidikan, melalui proses sharing pengetahuan.

Bambang mengatakan, mungkin orang banyak mengenal Prancis dengan Kota Paris-nya, sebagai pusat mode dunia. Padahal bukan hanya itu. Prancis juga adalah kantor pusat dan pabrik utama pesawat Airbus yang terletak di Kota Toulouse.

"Airbus adalah pesawat dengan teknologi canggih dan terdepan. Artinya, kita bisa banyak belajar dari Prancis dalam hal kemajuan teknologi," seru Bambang, saat membuka The 2nd High Level Meeting (HLM) on Science, Technology and Higher Education Cooperation dan The 11th Joint Workshop Group (JWG) on Higher Education, Research, Innovation, and Entrepreneurship di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (31/10).

Selain itu, kata Bambang, Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman keanekragaman hayati juga menyediakan ruang luas untuk penelitian.

"Di sinilah kita dapat saling berbagi, kegiata yang kali ini merupakan forum kerja sama perguruan tinggi Indonesia dan Prancis,” katanya.

Terlebih lagi, pada kegiatan itu, hadir 140 delegasi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan 42 delegasi dari Prancis.

“Ini merupakan momentum penting dan berharga, untuk lebih intensif membicarakan berbagai hal terkait pendidikan tinggi di masing-masing negara, dan mencari ruang kolaborasi diantara kedua negara,” seru Prof Dwia Aries Tina Pulubuhi, Rektor Unhas, yang juga Ketua Forum Rektor.

Sementara itu, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, HE Olivier Chambard mengapresiasi dan memberi penghargaan atas sambutan yang hangat dari Universitas Hasanuddin dan Pemerintah Sulawesi Selatan, dan berharap forum ini dapat semakin meningkatkan kerja sama antara kedua negara yang sudah terjalin sangat baik selama ini.

Chambard juga menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kerja sama dengan Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi, riset, dan teknologi.

JWG dan HLM merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas implementasi, evaluasi capaian, dan monitoring perkembangan, dan inisiasi kegiatan kerja sama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi antara Indonesia dan Prancis. (OL-09)