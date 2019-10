Guest Lecturer Perkuat Wawasan dan Pembelajaran

Salah satu hal yang paling menarik dari perkuliahan manajemen bisnis adalah hadirnya pembicara tamu atau guest lecturer. Program ini telah menjadi bagian penting dalam proses belajar mengajar karena narasumber yang hadir kerap kali memaparkan pengalaman nyata dari hiruk pikuknya dunia bisnis di keseharian yang bersinggungan langsung dengan topik pembahasan.

Pengalaman yang dibagikan oleh pembicara tamu bukan hanya dapat meningkatkan pengalaman pendidikan bagi mahasiswa, tetapi juga memperkaya perspektif dari beragam wawasan dan pengalaman yang tidak dapat diperoleh di tempat lain.

Selain memberikan intisari penting dari pengalaman para praktisi,mahasiswa juga dapat membandingkan antara teori dan praktek, sehingga dapat membantu mereka dalam membangun jaringan bisnis dan kolaborasi efektif sebagai pelaku usaha di masa depan.

Mahasiswa juga dapat menarik kesimpulan dan membuat tautan dari apa yang mereka pelajari di buku teks mereka, dengan apa yang mereka pelajari dari pembicara tamu. Beberapa di antaranya ialah memberikan mahasiswa kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang barudari sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya pemahaman mahasiswa dan menumbuhkan konsep-konsep baru pada manajemen bisnis yang akan mereka terapkan kelak.

Ini pula yang dititikberatkan di MM Eksekutif PPM-School of Management yang menghadirkan Elia Massa Manik, mantan Dirut Pertamina, yang hadir sebagai pembicara tamu pada perkuliahan Sabtu lalu (12/10) di PPM School of Management. Program guest lecturer ini dimoderatori oleh Ibu Ningky yang juga seorang Dosen Manajemen Stratejik dan juga ketua di PPM-School of Managament.

Program MM Eksekutif PPM-School of Managament ditujukan untuk para kandidat dapat yang telah memiliki pengalaman 5 tahun bekerja. Mahasiswa akan menuai banyak manfaat lebih dari Program Guest Lecturer ini yang menghadirkan banyak profesional potensial dan spesifik dari berbagai keahlian dan bidang usaha. Jadi, para mahasiswa tidak hanya belajar banyak dari teori saja, namun diberikan pandangan lebih komplit dan riil mengenai manajemen bisnis dari praktisinya juga. (RO/OL-10)