Jajaran Penghuni Booth Suzuki di TMS

SUZUKI Motor Coorporation (SMC) hadir di Tokyo Motor Show 2019 dengan mengusung tema Waku Waku switch for everyone: Excitement for you, excitement for everyone.

Di area Big Sight dan kawasan Odaiba, SMC memanfaatkan kesempatan menyampaikan pesan bahwasanya pada 2020, Suzuki akan merayakan hari jadi yang ke-100.

Suzuki Motor memperkenalkan inisiatif pengembangan produk dan teknologi dalam menyambut big future 100 tahun ke depan.

Pada kesempatan Tokyo Motor Show kali ini, Suzuki juga menampilkan teknologi unggulannya melalui berbagai lini kendaraan. Seperti Waku SPO, kendaraan kompak HEV (plug in hybrid electric vehicle), dilengkapi switch yang dapat digunakan mengubah bentuk tubuh, wajah, dan konten yang terlihat dari dashboard.

Lalu ada Hanare, yaitu mobil otonom yang punya desain unik dan menarik. Mengandalkan robot canggih dan artificial intelligence (AI) alias kecerdasan buatan.

Mengutamakan nilai-nilai humanis, berupa 'koneksi pribadi' dan 'preferensi personal', nenawarkan keunikan konsep otonom yang nyaman bak vila atau cottage (hanare).

Booth Suzuki juga menyajikan Hustler Concept Mini Crossover Wagon. Sesuai namanya, mobil konsep ini memang berukuran mini yang menyuguhkan keseruan dan nuansa keceriaan dengan desain menarik, tapi tidak melupakan sisi fungsionalitas dan personal untuk pemiliknya.

Ada lagi Hustler Concept Urban-outdoor Design. Mobil konsep ini menyoroti karakteristik.

Hustler sebagai mobil kecil yang menarik, menyenangkan, penuh warna, dan gaya, tapi tetap kuat dan tangguh.

Hustler Concept Urban-outdoor Design hadir dengan warna cerah dan memberikan semangat. Dilengkapi stiker dan pembungkus atap stylish, serta roof rack, membuatnya bisa diajak ke mana pun.

Selain itu, Suzuki juga menghadirkan Super Carry minitruck, yang dirancang sebagai mobil toko keliling, dengan ruang kabin yang luas dan ramah pelanggan.

Tak ketinggalan Hustler Concept the Every Go-Anywhere Baby Room. Mobil konsep berbasis Suzuki Every dikembangkan bekerja sama dengan merek produk bayi, Combi Corporation.

Sebagai kendaraan komersial, mobil konsep ini punya ragam fungsi, mulai ruang ganti popok, ruang menyusui di acara outdoor, hingga shelter bencana alam.

Ditampilkan juga dua varian All New Jimny. Suzuki menampilkan satu Jimny Sierra bermesin 1.500 cc hijau muda dan Jimny Sierra bermesin 658 cc hijau tua. Di Jepang, kendaraan ini disebut Jimny Kei Car karena ukurannya lebih kecil. (*/S-1)