HBO Konfirmasi Serial Prekuel Game of Thrones

SERIAL prekuel Game of Thrones yang berjudul House of the Dragon telah disiapkan. Hal itu diungkapkan WarnerMedia, Selasa (29/10), saat merilis detail mengenai layanan streaming HBO Max.

Serial baru dalam dunia fantasi karta George RR Martin itu akan mengambil seting 300 tahun sebelum Game of Thrones.

"Dengan senang hati saya mengumumkan dimulainya produksi House of Dragon yang akan ditayangkan di HBO," ujar Presiden Programing WarnerMedia Casey Bloys.

"Serial itu akan berkisah mengenai Keluarga Targaryen dan hari-hari awal Westeros," imbuhnya.

Serial baru itu akan disutradarai oleh Martin, Ryan Condal, dan Miguel Spaochnik.

Belum ada tanggal kapan House of the Dragon akan dirilis. (AFP/OL-2)