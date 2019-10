Koperasi Mulai Gunakan Platform Aplikasi Digital

KONGRES koperasi pertama digelar di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 12 Juli 1947. Dengan begitu, koperasi yang berbasis ekonomi kerakyatan dan bertujuan mensejahterakan masyarakat telah berusia 72 tahun.

Kehadiran koperasi diakui turut berperan dalam perekonomian bangsa, menciptakan lapangan pekerjaan, membantu modal usaha dan sebagainya. Bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional ke-72 Tahun 2019 mengusung tema ‘Reformasi Total Koperasi di Era Industri 4.0’.

Sebagaimana diketahui bahwa industri 4.0 di antaranya perlu menekankan komputerisasi dan otomatisasi serta sistem siber, maka sesuai tema 2019, koperasi tidak lagi dikelola secara konvensional. Koperasi Nusantara (Kopnus) resmi memperkenalkan aplikasi Kopnus Digi, yang merupakan platform digital koperasi

Peluncuran aplikasi tersebut dilakukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Koperasi Nusantara bertema ‘Kopnus go Digital’ di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, Selasa ( 29/10). Kopnus Digi merupakan layanan keuangan digital berbasis koperasi milik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nusantara dan diawasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

“Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat mulai beralih menggunakan digital payment dan perlahan meninggalkan sistem pembayaran konvensional,” jelas Andi Wahyu Wibowo, Direktur Operasional Koperasi Nusantara.

“Untuk itu Kopnus Digi hadir sebagai layanan transaksi keuangan digital yang diharapkan dapat memudahkan anggota mengakses layanan keuangan di mana saja dan kapan saja melalui perangkat mobile atau gadget,” ujar Andi.

Dengan Kopnus Digi, anggota dapat melakukan pembukaan rekening simpanan harian, simpanan Berjangka, setoran, penarikan, transfer, dan semua transaksi secara realtime online.

“Anggota pun dapat mengecek info saldo serta mutasi simpanan, informasi pinjaman, pembelian, dan pembayaran tagihan yang didukung dengan fitur-fitur yang mudah untuk digunakan,” paparnya.

Untuk profil dan fitur aplikasi yang ada di Kopnus Digi di antaranya adalah simpanan harian (my saving), simpanan berjangka (my depo), my pay atau layanan pembelian (my commerce) dan layanan pembayaran (my payment) yang dilengkapi dengan kode QR (quick response)

Untuk fitur aplikasi bisa di akses melalui website kopnus.com. Aplikasi Kopnus Digi telah tersedia di Playstore dan Appstore. Dengan mengusung tagline ‘Live More, Easy Life’, Kopnus Digi menjadi platform yang menghadirkan kemudahan, kecepatan, keamanan, dan transparansi dalam melakukan transaksi.

“Diharapkan dengan adanya Kopnus Digi memudahkan pengguna maupun pelaku usaha dalam melakukan transaksi digital secara cepat dan aman,” jelas Andi. (OL-09)