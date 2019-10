Danone Kenalkan Konsep Produksi Ramah Lingkungan di Klaten

DALAM rangka merayakan 100 tahun kiprah perusahaan sebagai pelopor di industri makanan dan minuman yang sehat serta nutrisi medis di dunia, Danone secara global menyelenggarakan inisiatif Danone Open Doors di 120 negara.

Di Indonesia, kegiatan ini diselenggarakan dengan mengajak para pemangku kepentingan mengenal lebih dekat tentang proses produksi Danone dan inovasi lingkungan dan sosial perusahaan dengan mengunjungi 9 pabrik Danone, termasuk pabrik Sarihusada yang terletak di Desa Kemudo, Klaten, Jawa Tengah.

Vice President General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto, menyebutkan, Danone memiliki visi One Planet One Health yang meyakini bahwa kesehatan manusia dan kesehatan bumi saling terkait.

"Setiap kali kita makan dan minum, kita ikut menentukan dunia yang ingin kita tinggali. Inisiatif ini adalah cara Danone untuk secara terbuka mengajak masyarakat melihat lebih dekat cara kami beroperasi secara bertanggung jawab, di mana kami menerapkan prinsip jaminan kualitas produk serta aspek kesehatan dan lingkungan yang berkelanjutan," ujar Vera dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (29/10).

Melalui Danone Open Doors, para pemangku kepentingan dapat menyaksikan dedikasi orang-orang di balik layar yang memastikan produk-produk Danone memiliki standar tinggi dalam hal kualitas dan keamanan pangan.

"Standar yang tinggi juga diterapkan dalam cara kami beroperasi. Setiap hari kami terus berinovasi agar dapat berkontribusi positif secara nyata dalam menciptakan kesehatan dan lingkungan yang lebih baik," imbuh Vera.

Sarihusada merupakan salah satu perusahaan bagian dari divisi bisnis Specialized Nutrition (SN) milik Danone di Indonesia yang portofolio bisnisnya terdiri atas nutrisi awal kehidupan (early life nutrition) dan nutrisi medis khusus (medical nutrition).

Selain menjadi salah satu fasilitas produksi Danone SN terbesar di dunia, pabrik Sarihusada juga merupakan pabrik percontohan yang menerapkan berbagai insiatif sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Manufacturing Director Danone Specialized Nutrition Indonesia, Delta Deritawan, menambahkan, di pabrik tersebut, pihaknya memiliki misi 1.000 'dreams' yang menunjukkan komitmen Danone sebagai satu tim yang solid dan tepercaya dalam mengembangkan produk dengan kualitas tinggi serta menerapkan prinsip zero accident, zero defect, dan zero waste.

"Untuk memastikan jaminan kualitas produk, pabrik Sarihusada telah mendapatkan berbagai sertifikasi di bidang quality and food safety termasuk sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, ISO 9001 dan ISO 17025 dari International Organization for Standardization serta FFSC 22000 dari the Foundation Food Safety System Certification," katanya.

Baca juga: Empat Polisi Malang Dianugerahi Promoter Reward

Selain menjamin kualitas dan keamanan pangan, Danone juga menekankan faktor keamanan (safety) dalam operasional produksi. Beberapa inisiatif yang dilakukan antara lain adalah penerapan budaya WISE (Work in Safety Environment) kepada karyawan dan seluruh pihak ketiga yang terlibat dalam bisnis perusahaan.

"Atas komitmen safety kami, selain mendapatkan apresiasi dan sertifikasi baik dari pemerintah maupun auditor eksternal dari dalam dan luar negeri, kami bangga bahwa pabrik kami telah beroperasi selama lebih dari 2500 hari atau hampir delapan tahun tanpa kecelakaan," jelas Delta.

Pabrik Sarihusada juga memberikan perhatian yang besar terhadap aspek lingkungan. Di atas lahan hijau dengan area seluas 150.000 m2 ini berbagai inisiatif dilakukan antara lain seperti pengelolaan limbah melalui metode reuse effluent di mana hasilnya digunakan untuk menyirami area taman hijau pabrik.

Inisiatif ini telah dilakukan sejak 2009 dan sudah melalui kajian lingkungan. Selain itu, inisiatif penggunaan Compressed Natural Gas sebagai bahan bakar boiler telah berhasil mereduksi CO2 sebesar 10,12 ton per tahun.

Atas bebagai upaya tersebut, pabrik Sarihusada Klaten telah mendapatkan penghargaan PROPER dengan kategori Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Kami juga mendorong karyawan untuk menerapkan prinsip zero waste to landfil dengan mereduksi penggunaan barang yang tidak ramah lingkungan dan mengajak karyawan untuk tidak melakukan food waste saat bersantap bersama di kantin," tambah Delta.

Untuk menunjang kenyamanan dan kesehatan karyawan semasa bekerja, Danone juga menyediakan klinik kesehatan, ruang menyusui, fasilitas olahraga dan program edukasi gizi kepada karyawan dan keluarga. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, karyawan juga aktif dalam berbagai kegiatan sukarela yang rutin dilakukan untuk masyarakat melalui program Danone Volunteering Month.

"Keahlian dan dedikasi 15.000 karyawan Danone di Indonesia termasuk di lini produksi merupakan elemen penting kami dalam mewujudkan visi One Planet, One Health. Kami berharap keterbukaan melalui kegiatan Open Doors ini semoga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan pemangku kepentingan kepada kami sebagai perusahaan yang turut memberikan kontribusi positif baik di bidang kesehatan maupun lingkungan," pungkas Vera. (RO/OL-1)