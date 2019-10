Oka Antara Ingin Kenalkan Film Indonesia di Asia

FILM yang dibintangi Oka Antara, 39, berjudul Foxtrot Six dari sutradara Randy Korompis akhirnya tayang perdana di Negeri Sakura, kemarin, dalam Festival Film Internasional Tokyo (Tokyo International Film Festival) 2019.

"Foxtrot Six bertema fiksi ilmiah, masa depan," ujar Oka di karpet merah Festival Film Tokyo, Senin (28/10) petang waktu setempat. Film yang berkisah tentang Indonesia pada masa depan itu masuk dalam program Crosscut Asia ke-6 yang mengangkat tema film fantastis, mulai genre horor hingga fiksi ilmiah yang mencerminkan karakteristik masyarakat di wilayah Asia Tenggara.

Keikutsertaan Foxtrot Six dalam festival itu, menurut Oka, merupakan peluang untuk lebih memperkenalkan film-film Indonesia ke mancanegara, khususnya Asia. "Supaya tahu ternyata Indonesia sudah sampai di sini, baik dari segi standar, kualitas, maupun ke varian sebuah genre film," ucapnya.

Bukan cuma Foxtrot Six yang dihadirkan dalam Festival Film Tokyo 2019, Indonesia juga menyertakan film Hiruk-Pikuk si Al-Kisah (The Science of Fictions) dari sutradara Yosep Anggi Noen yang memenangi Special Mention Award di Locarno International Film Festival.

Di Tokyo, Hiruk-Pikuk si Al-Kisah masuk dalam program World Focus yang menampilkan karya-karya peraih penghargaan di festival film internasional dan belum pernah ditayangkan di Jepang.

Selain kedua film itu, Folklore: A Mother's Love yang menceritakan hantu wewe gombel karya sutradara Joko Anwar dan merupakan bagian dari antologi horor Asia dari HBO turut hadir dalam Tokyo International Film Festival 2019. (Ant/H-1)