Gandeng Duta Putra Land, BTN Tawarkan Program Do The Best

BERBAGAI upaya sinergi baik dengan swasta maupun sesama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna mendongkrak kinerja penyaluran kredit terus dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara.

Kali ini, Bank BTN menggandeng pengembang Duta Putra Land menawarkan Kredit Pemilikan Rumah maupun Apartemen (KPR/KPA) bertajuk ‘Do The Best’.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) oleh Executive Vice President Non Subsidized Mortgage & Personal Lending Division (NSLD) Bank BTN Suryanti Agustinar dan CEO Duta Putra Land Iyang Setiawan, di Menara Dea, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (28/10).

Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Marketing Duta Putra Land Ester Santoso dan General Manager Duta Putra Land Sigit Pratama.

Suryanti Agustinar menyebut, kolaborasi Program KPR/KPA Do The Best digulirkan dalam rangka meningkatkan jumlah realisasi kredit Bank BTN sekaligus mendongkrak penjualan unit-unit properti pada proyek besutan Duta Putra Land.

“Melalui kerjasama ini kami berharap dapat menambah potensi penjualan paling sedikit Rp250 miliar hingga Januari 2020,” harapnya, dalam keterangan tertulis.

Program Do The Best berlaku bagi pengajuan KPR/KPA untuk 12 proyek properti yang dikembangkan oleh Duta Putra Land Group hingga 31 Januari 2020.

Adapun ke-12 proyek tersebut adalah Grand Residence City, Pondok Ungu Permai, Kavling Taman Wisata, Puri Cendana, Taman Puri Cendana, Darmawangsa Residence, Panjibuwono Residence, Perumahan Bukit Dago, Apartemen Bintaro Park View, Villa Dago Pamulang, Bukit Golf, dan The Upperhouse Residence.

Suryanti menambahkan, selain memberikan suku bunga ringan mulai dari 5,99% fixed 1 tahun dan DP (down payment/uang muka) sebesar 5%, KPR/KPA Do The Best juga menawarkan berbagai kemudahan akad kredit bagi konsumen.

Kemudahan itu, diantaranya bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, bebas biaya appraisal, bebas biaya pengendapan dana (KPR Gaesss) dan biaya proses/prarealisasi dapat masuk ke dalam flafon kredit.

“Berbagai kemudahan ini sengaja kami tawarkan guna mengerek minat masyarakat segera melakukan KPR/KPA bagi unit-unit properti yang diidam-idamkan. Selama ini banyak dinatara mereka yang ingin segera mewujudkan mimpi punya properti idaman namun kemampuan pendanaan terutama untuk membayar DP masih terbatas. Nah, Program KPR/KPA Do The Best inilah solusinya,” pungkas Suryanti. (RO/OL-7)