Empat Polisi Malang Dianugerahi Promoter Reward

KEPALA Kepolisian Resor Malang, Jawa Timur, AKBP Yade Setiawan Ujung menerima penghargaan Promoter Reward sebagai Kapolres teladan dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi). Tiga penghargaan lainnya juga diberikan kepada Bagian Operasi, Satuan Lalu Lintas dan personel Bhabinkamtibmas.

"Kami berterima kasih karena Lemkapi menilai kinerja Polres Malang secara objektif. Penghargaan ini sebagai bonus. Sedangkan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat itu sudah menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab utama kami," kata Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung kepada Media Indonesia, Selasa (29/10).

Penghargaan itu diserahkan saat peringatan Sumpah Pemuda karena Polres Malang berhasil membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Kini, Polres setempat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Selain itu, modernisasi pelayanan publik berbasis inovasi digital diterapkan dalam program Kapolres 77 Unggul implementasi dari Promoter (Profesional Modern Terpercaya). Pembenahan pelayanan publik hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sejumlah inovasi itu diantaranya Effective Patrol to Prevent Crime, Peningkatan Penyelesaian Perkara (Selra), Sambang Tokoh, What People Want, Kelola Potensi Konflik, Jumatan Keliling, Police Every Where, Sambang Media, Hidup Sederhana, Basmi 3C, dan Zero Complain.

Kapolres menjelaskan reformasi birokrasi di Polres Malang sudah meningkatkan kepercayaan publik.

"Kamtibmas juga aman dan kondusif. Semua itu lantaran kultur dan kinerja polisi humanis mampu mencegah segala bentuk suap, pungutan liar dan korupsi. Manajemen media juga memberikan andil signifikan," ujarnya.

Sejauh ini Polres Malang sudah mendapat nilai sangat baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan Rebiro) selama 2017 sampai 2018. Penghargaan satuan kerja terbaik pada 2017-2019 juga diraih dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang menyusul predikat hasil audit wajar tanpa pengecualian (WTP).

Menurut Kapolres, penerapan program-program sudah sesuai kebutuhan masyarakat dan berpihak pada publik. Muara akhirnya (final outcome) kepercayan publik kian kuat terhadap Polri sejalan dengan penegakan hukum secara objektif, akuntabel dan berkeadilan.

Adapun inovasi terbaru yang diluncurkan Polres ialah Si Manis. Antrean khusus ibu-ibu dalam pengurusan surat izin mengemudi (SIM) itu mulai pendaftaran, proses tunggu, pembayaran administrasi, foto sampai selesainya SIM juga diapresiasi. Pelayanan publik itu untuk memudahkan ibu-ibu rumah tangga dalam mengurus SIM.

Sementara Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan mengatakan kinerja Polres Malang dan jajarannya sangat layak diapresiasi. Selain Kapolres, penghargaan lain juga diberikan kepada Kabagops Polres Malang Kompol Sunardi Riyono, Kasatlantas Polres Malang AKP William Thamrin Simatupang dan Bhabinkamtibmas Polsek Dampit Bripka Anton Sugiyanto.

"Polres Malang banyak mengeluarkan kebijakan serta inovasi-inovasi pelayanan publik yang patut diapresiasi," katanya.

Menurut Edi, kinerja Polres Malang menjadi praktik terbaik sehingga Polres-Polres lain bisa menirunya dalam melayani masyarakat.(OL-3)