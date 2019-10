Come On You Know, Judul Album Ketiga Liam Gallagher

MANTAN personel Oasis Liam Gallagher telah mengungkapkan judul untuk album ketiganya meski album keduanya baru saja dirilis bulan lalu. Liam mengungkapkannya judul itu dalam sebuah wawancara baru-baru ini.

Album terbaru Liam, Why Me? Why Not dirilis pada 20 September. Setelah itu, dia merencanakan merilis album ketiga yang diberi judul Come On You Know.

Seperti yang dilansir Radio X, berbicara kepada Zane Lowe di acara radio Apple Music Beats 1, Liam mengungkapkan, “Ya. yang berikutnya akan disebut Come On You Know, murni positif."

Dia juga mengatakan album ketiganya itu akan segera digarap setelah mendapatkan judulnya.

Liam mengajak putranya, Gene, untuk bergabung dengannya di atas panggung dan memainkan drum.

Singel The River adalah adalah singel yang menceritakan tentang pelarian teknologi dan simpati yang dia rasakan untuk kaum muda saat ini.

Setelah penampilan pertama mereka di Worthy Farm pada 1994, Oasis kembali menjadi headliners di Pyramid Stage bersama 'The Cure' dan 'Pulp' pada tahun berikutnya untuk penampilan yang bersejarah.

Band rock asal Inggris ini mulai dikenal dari kesuksesan debut albumnya ‘Definitely Maybe‘ yang dirilis tahun 1994 dan juga bersiap untuk merilis album keduanya ‘(What’s The Story) Morning Glory‘ pada tahun berikutnya. (Medcom/OL-2)