Nusa Tenggara Timur di Puncak Daftar Lonely Planet

Saban tahun, perusahaan penerbit panduan perjalanan, Lonely Planet, menyurvei beragam wilayah, kota, maupun negara, yang diproyeksikan menjadi destinasi favorit pada tahun berikutnya. Hasil survei dirangkum dalam daftar bertajuk Best in Travel.

Daftar tersebut disusun berdasarkan masukan dari para penulis dan editor Lonely Planet, berikut para influencer di media sosial. Sejumlah masukan tersebut kemudian dikurasi lagi oleh panel ahli dari Lonely Planet.

Tahun ini, daftar Best in Travel for 2020 yang dirilis pekan lalu, dibagi ke dalam empat kategori: negara, kota, wilayah, dan 'best value' alias ekonomis. Setiap kategori berisi 10 peringkat.

Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati urutan pertama untuk kategori Best Value di 2020. Wilayah Indonesia yang dianggap sering diabaikan para pelancong ini ialah 'reward' bagi mereka yang mencapai Bali dan memutuskan untuk terus melaju ke timur.

'Pulau-pulau ini adalah rumah bagi pantai-pantai murni yang lebih tenang daripada yang jauh di barat, dan salah satu pemandangan menyelam terbaik di Indonesia dapat ditemukan di Kepulauan Alor,' tulis pihak Lonely Planet dalam keterangannya.

'Di tempat-tempat yang alami ini, Anda akan merasa seperti pelopor, dan Anda pasti akan melihat lebih sedikit orang daripada di Bali, Lombok, dan Kepulauan Gili.'

Kerumunan turis juga diprediksi akan menurun di Pulau Komodo setelah peluncuran program keanggotaan yang sengaja dibuat setinggi langit untuk membatasi jumlah wisatawan dan melindungi populasi naga eponymous, meskipun nonanggota dengan anggaran terbatas dapat menuju ke pulau lain seperti Rinca untuk kadal besar mereka memperbaiki.

Di urutan kedua dalam dalam Best in Travel 2020 for Best Value ialah Budapest (Hongaria), disusul Madhya Pradesh (India), Buffalo (New York, AS), Azerbaijan, Serbia, Tunisia, Cape Wineland (Afrika Selatan), Athena (Yunani), dan Zanzibar (Tanzania). (M-2)