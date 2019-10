Auto2000 Gelar Parade Test Drive Toyota Hybrid

AUTHORIZED dealer Toyota, Auto2000, menggelar kegiatan Customer Gathering di Bluegrass, Rasuna Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (26/10).

Di acara tersebut, para pelanggan setia Toyota mendapatkan kesempatan untuk merasakan langsung seluruh rangkaian kendaraan hybrid yang dipasarkan PT Toyota Astra Motor (TAM).

Disediakan empat model kendaraan elektrifikasi untuk konsumen yang ingin melakukan test drive. Mulai dari model yang cukup laris New C-HR Hybrid, All New Camry Hybrid, All New Corolla Altis Hybrid, dan New Alphard Hybrid.

Koordinator Kepala Cabang Wilayah DKI I Auto2000 Riki Rusdiono mengatakan Auto2000 berupaya lebih memperkenalkan seluruh line-up mobil hybrid tersebut pada pelanggan setia dengan mengadakan customer gathering bertajuk 'Drive The Future With Toyota Hybrid.

"Lewat acara ini kami ingin terus melakukan sosialisasi empat produk Hybrid unggulan Toyota yang sudah diluncurkan. Market Indonesia kecenderungannya harus sering disosialisasi dan diedukasi," ujar Riki.

Tujuannya, agar masyarakat semakin memahami kelebihan dan manfaat apa yang diperoleh dari kendaraan hybrid.

Riki memberi contoh kondisi 20 tahun lalu. Saat itu, sangat sulit menjual mobil bertransmisi otomatis. Namun, setelah terus dilakukan edukasi ditambah kondisi lalu lintas yang makin macet, akhirnya transmisi otomatis kini sangat diminati.

Dengan semakin mengenal kelebihan kendaraan hybrid diharapkan penerimaan masyarakat terhadap kendaraan elektrifikasi ini semakin besar. Hal itu sesuai dengan anjuran pemerintah terkait masalah lingkungan dan penghematan terhadap bahan bakar fosil.

Kendaraan hybrid menurut Riki juga merupakan sebuah jembatan peralihan paling logis dari era mesin pembakaran konvensional menuju kendaraan listrik penuh, dengan penghematan bahan bakar yang bisa dicapai antara 50-70% dengan pengurangan emisi gas buang yang sangat signifikan.

Selain test drive, Customer Gathering Auto2000 ini juga diisi dengan talkshow yang menghadirkan pilot Vincent Raditya. Vlogger kondang yang juga hobi otomotif ini hadir untuk membagikan pengalamannya mengendarai kendaraan hybrid Toyota.

"Secara keseluruhan tidak ada perbedaan antara mengendarai mobil hybrid dan mobil biasa. Tapi yang membuat saya kagum adalah terikannya yang luar biasa. Begitu digas, kendaraan melesat lebih cepat dari mobil biasa," ungkap Vincent.

"Ditambah efisiensi bahan bakar yang luar biasa juga," sambungnya.

Tidak hanya itu. Khusus di acara gathering ini Auto2000 menyiapkan promo spesial untuk pembelian di lokasi acara. Mulai dari bunga ringan hanya 3,7% dan diskon biaya administrasi Rp1 juta, hingga beragam hadiah undian mulai dari sepeda motor, TV LED 40 inci, Voucher MAP senilai Rp1 juta, dan kartu e-toll senilai Rp500 ribu untuk setiap pemesanan di tempat. (OL-2)