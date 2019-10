Bantu Korban Gempa Amboon, BNPB Beri Bantuan Bibit Ikan laut

KEPALA Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo beserta rombongan BNPB hadir di kota Ambon, Maluku pada Minggu (27/10). Setibanya di Ambon Doni Monardo didampingi Gubernur Maluku Murad Ismail meninjau Balai Perikanan Budidaya Laut.

Doni mengatakan, pihaknya akan memberikan bantuan pemulihan ekonomi melalui budidaya ikan laut hias, khususnya ikan hias Nemo yang banyak permintaan dari luar negeri, 1 ekor ikan kecil Nemo bisa seharga 10 dollar AS

"BNPB akan memberikan pembinaan dari mulai pembuatan akuarium, pelatihan perawatan ikan dan juga memberikan target pasar untuk penjualan. Diharapkan dengan adanya pembinaan budidaya ikan hias ini, mampu memberikan solusi jangka pendek bagi masyarakat terdampak" Ujar Doni.

Selain budidaya ikan hias, BNPB memberikan bantuan pemulihan ekonomi lainnya berupa pengolahan ikan asap.

"Maluku merupakan salah satu penghasil ikan Tuna dan Cakalang yang terbesar, ikan tersebut akan diolah menjadi ikan asap agar terjaga kualitasnya. Hasil budidaya ikan laut hias Nemo dan ikan asap akan diekspor ke berbagai negara dan juga beberapa daerah di Indonesia", lanjut Doni.

Setelah meninjau Balai Perikanan, Doni Monardo menyampaikan amanah yang didapatkan dari kegiatan peringatan bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2019 yang dihelat 13-15 Oktober 2019 di Bangka Belitung. Penggalangan dana menghasilkan uang sejumlah Rp.2 Milliar untuk korban gempa Ambon.

"Uang hasil dari penggalangan dana sebesar 2 milliar rupiah didapatkan dari Gubernur, Pegawai Negeri, masyarakat, dan dunia usaha serta BPBD se-Indonesia yang ikut berpartisipasi dalam penggalangan dana tersebut", ucap Doni.

Dana tersebut sudah ditransfer ke rekening BPBD Provinsi dan selanjutnya akan dibagi rata ke BPBD terdampak gempa beberapa waktu lalu, yaitu Provinsi Maluku, BPBD Kota Ambon, BPBD Kabupaten Seram Barat dan BPBD Maluku Tengah.

Saat ini, status penanganan bencana gempa Maluku sudah memasuki masa transisi menuju ke pemulihan. Pemda Kabupaten/Kota terdampak sudah membuat surat keputusan jumlah kerusakan rumah berdasarkan kategori rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.

Selanjutnya data antara BPBD dan dinas terkait sama berdasarkan by name by address dari kerusakan rumah. Bantuan stimulan 50 jt untuk rusak berat, 25 juta rusak sedang, dan 10 juta rusak ringan.

BPBD, Dinas PKP dan BNPB telah menyepakati pola penanganan dan jenis rumah tahan gempa yang akan dibangun. Pola penanganan yang digunakan adalah swadaya didampingi fasilitator untuk membangun RISHA bagi warga rumah rusak berat.

"Pemda juga telah menyusun rencana aksi perbaikan rumah, fasum dan fasos. Targetnya pada bulan februari seluruh proses perbaikan telah selesai," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo

Selain itu, Bupati Seram Bagian Barat (SBB), akan hadir pada saat kunjungan Presiden RI dan membawa raja-raja yang terdampak bencana di SBB. Senin (28/1),

Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Ambon, bertolak dari Papua Barat. Presiden ingin memastikan penanganan pasca bencana gempa berlangsung dengan baik. (RO/OL-7)