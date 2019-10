Prasetya Mulya Bantu Mahasiswa Berkarier di Zaman Now

PESATNYA perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pasti membawa perubahan juga dalam bidang ekonomi, terutama lapangan pekerjaan. Sebagai pelaku industri di masa depan, sebaiknya Generasi Z mulai memikirkan cara merancang karier di era ini.

Di sisi lain, sebanyak 17 juta pekerjaan baru di berbagai industri Indonesia akan muncul pada 2025. Penguasaan ilmu manajemen dan teknologi menjadi kunci jawaban dari kedua hal tersebut.

Selain itu, orang tua memegang peranan penting dalam menentukan studi anak. Pemilihan kampus sebagai tempat belajar dianggap paling esensi, sehingga nantinya kebutuhan pendidikan untuk menghadapi tantangan zaman akan terpenuhi.

Untuk menanggapi hal tersebut, Universitas Prasetiya Mulya menghadirkan Parent Talk ‘Self Transform with Prasmul’ yang menghadirkan langsung mahasiswa berprestasi beserta orang tua.

Ajang ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih luas mengenai perkembangan karier bagi generasi muda dan bagaimana orangtua mendukung perkembangan putra-putrinya, baik dari sisi hard skill maupun soft skill.

Acara yang berlangsung pada Sabtu (26/10) di Kampus BSD itu juga dilengkapi dengan konsultasi jurusan dengan dosen program studi, infomasi beasiswa, showcase produk inovasi mahasiswa hingga pendaftaran untuk tes seleksi masuk S1 Prasetiya Mulya.

“Parent talk ini diharapkan dapat memberikan pandangan lebih luas mengenai perkembangan karier bagi generasi muda dan bagaimana orang tua mendukung perkembangan putra-pitrinya baik dari sisi hard skill maupun soft skill” Ujar Aulia Nurul Huda, Faculty member S1 Universitas Prasetiya Mulya dalam keterangan tertulisnya.

Di era ini, muncul beragam peluang serta tantangan baru yang harus siap dihadapi. Karena itu, Universitas Prasetiya Mulya menekankan proses belajar inovatif yang akan menghasilkan ide dan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kurikulum didesain sesuai dengan perkembangan Industri dan bisnis terkini, dan menariknya adalah kolaborasi yang menjadi unsur penting dalam perkuliahan, baik antara Ilmu maupun dengan pihak industri.

Aulia menambahkan, kampus yang biasa disapa dengan nama Prasmul ini hadir sebagai representasi perguruan tinggi yang adaptif dengan perkembangan industri terkini..

Universitas Prasetiya Mulya sebagai institusi pendidikan tinggi yang sudah didirikan sejak tahun 1982, mendedikasikan pelayanannya untuk kemajuan dunia usaha Indonesia.

"Sampai saat ini, sudah lebih dari 9.000 lulusan yang unggul sebagai entrepreneur maupun profesional muda dan berkontribusi di industri skala nasional hingga internasional," ujar Aulia/

Terus adaptif, saat ini Universitas Prasetiya Mulya memiliki School of Business and Economics serta School of Applied STEM (Science Technology Engineering and Mathematics) yang masing-masing memiliki beragam program studi yang mampu mengakomodir minat dari peserta didik.

School of Business and Economics memiliki 8 program studi S1 dan 4 program studi S2, sedangkan School of Applied STEM yang lebih berfokus pada ilmu teknik memiliki 6 program studi S1.

Sebagai informasi, batas pendaftaran daring tes masuk S1 yaitu 4 November 2019. Tanggal tes masuk 10 November 2019 yang berlokasi di Kampus BSD, Universitas Prasetiya Mulya. (RO/OL-7)