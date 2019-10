Suzuki Tampilkan Produk Berorientasi Konsumen

SUZUKI Motor Corporation (SMC) berpartisipasi kembali dalam pergelaran 46th Tokyo Motor Show 2019 di Tokyo Big Sight dan kawasan Odaiba, Jepang, pada 24 Oktober-4 November 2019. Melalui booth yang mengusung tema Waku Waku switch for everyone: Excitement for you, excitement for everyone, Suzuki menunjukkan komitmen dalam setiap produk berorientasi kepada konsumen.

Dalam pameran itu, Suzuki menampilkan teknologi unggulan melalui berbagai lini kendaraan. Misalnya, Hustler Concept sebagai kendaraan crossover wagon yang berukuran mini.

Lebih detail tentang Hustler Concept Mini Crossover Wagon, mobil konsep ini menyuguhkan keseruan dan nuansa ceria. Desainnya yang menarik tidak melupakan sisi fungsionalitas dan personal.

Berbicara Hustler Concept Urban-outdoor Design, konsep ini menyoroti karakteristik Hustler sebagai mobil kecil yang menarik, penuh warna dan gaya, tapi tetap kuat dan tangguh. Hadir dengan warna yang cerah, mobil konsep ini dilengkapi stiker, pembungkus atap stylish, dan roof rack mampu melalui segala medan.

Waku Spo, yaitu kendaraan compact PHEV (plug in hybrid electric vehicle) yang dapat menjadi andalan lintas generasi. Waku Spo dilengkapi dengan switch yang dapat digunakan untuk mengubah bentuk bodi, wajah, dan konten yang terlihat dari dashboard.

Ada pula Hanare, yaitu mobil otonom yang memiliki desain unik dan nyaman. Mobil ini mengandalkan robot canggih dan artificial intelligence. Produk ini memprioritaskan nilai humanis berupa koneksi pribadi dan preferensi personal.

Pada 2020, Suzuki akan merayakan hari jadi ke-100, sekaligus memperkenalkan inisiatif pengembangan produk dan teknologi dalam menyambut big future 100 tahun ke depan.

“Suzuki terus membuat produk, termasuk kei car, mobil kompak, dan sepeda motor, yang dihargai pelanggan. Kami percaya mobil kecil akan membuat masa depan yang besar,” ujar President and Representative Director Suzuki Motor Corporation, Toshihiro Suzuki, saat memberikan sambutan di Tokyo Motor Show, Rabu (23/10).

Dalam beberapa tahun terakhir, tren penggunaan kendaraan listrik dan berbahan bakar sel semakin meningkat. Selain itu, terdapat layanan dan nilai baru yang lahir, semisal autonomous driving dan car sharing. (Tes/S-3)