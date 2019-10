IDI Berkolaborasi Hasilkan Penelitian Kesehatan Berbasis Bukti

DALAM rangka memperingati Hari Dokter Nasional yang jatuh pada tanggal 24 Oktober, Good Doctor Technology Indonesia (GDTI), sebuah perusahaan teknologi kesehatan, melakukan pendatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Perjanjian MoU yang merupakan awal kolaborasi antara GDTI dan IDI ditandatangani dr. Adhiatma Gunawan sebagai Head of Medical Management dari Good Doctor Technology Indonesia, dr. Ahmad Hidayat, sebagai Wakil Ketua Bidang Riset dan Publikasi Ilmiah IDI, dan dr. Daeng M. Faqih, S.H, M.H sebagai Ketua Pengurus Besar IDI.

Kolaborasi ini bertujuan untuk menghadirkan aktivitas penelitian berbasis ‘real world evidence’ dengan topik seputar kesehatan di Indonesia yang diharapkan dapat membantu para praktisi kesehatan dalam mengembangkan rencana aksi yang efektif dalam langkah-langkah preventif dan promotif.

Hasil kemitraan berupa riset ini nantinya juga diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan menentukan arah agenda dan prioritas kunci di bidang layanan kesehatan dengan lebih mendorong kebijakan berbasis ilmiah didukung data untuk memastikan efektivitas dan dampak yang positif terhadap masyarakat luas.

Ketua Pengurus Besar IDI, mengatakan, “Selain memperingati Hari Dokter Nasional yang jatuh pada tanggal 24 Oktober, kami juga memperingati hari ulang tahun IDI pada hari yang sama dan kini IDI telah mencapai usia 69 tahun."

"Kemitraan ini merupakan kolaborasi dan kepercayaan terhadap masa depan industri layanan kesehatan yang diikuti oleh meningkatnya inovasi teknologi yang dapat mendukung penelitian berbasis bukti," kata dr Daeng di Jakarta, Sabtu (26/10).

"Kami berharap kerja sama ini akan meningkatkan hasil penelitian sehingga dapat mempercepat tindakan pencegahan, pengobatan, dan perawatan medis,” tambah dr Daeng.

Di sisi laiun, dr. Ahmad Hidayat, Wakil Ketua Bidang Riset dan Publikasi Ilmiah IDI mengatakan, “Kami sangat senang dapat bermitra dengan Good Doctor Technology Indonesia karena kami memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas kepada seluruh masyarakat Indonesia."

"Penelitian ini diharapkan dapat membantu para praktisi kesehatan dalam membuat keputusan klinis terbaik dan kedepannya mendukung para pembuat kebijakan melalui rencana tindakan preventif dan kuratif yang efektif yang akan berdampak langsung pada biaya layanan kesehatan”.

Sementara itu, dr. Adhiatma Gunawan, Head of Medical Management dari Good Doctor Technology Indonesia, mengatakan, "Sebagai salah satu entitas dalam dunia layanan kesehatan digital, kami menyadari pentingnya kolaborasi strategis dengan IDI untuk mencapai visi kami dalam mencapai “One Doctor for One Family (satu dokter untuk setiap keluarga)” di Indonesia.'

"Kolaborasi ini akan menghasilkan sejumlah penelitian mengenai berbagai masalah kesehatan termasuk.tetapi tidak terbatas pada kesehatan keluarga, dalam rangka menciptakan masa depan yang lebih sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” jelas dr Adhiatma. (OL-09)