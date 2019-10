Backstreet Boys Bawa Penggemar Bernostalgia

BACKSTREET Boys (BSB) menunjukkan kualitas performanya, Sabtu (26/10) malam di Jakarta. Dalam konser DNA World Tour yang berlangsung di JiExpo, Kemayoran, boyband asal Florida, Amerika Serikat, yang terkenal di pertengahan 90-an ini masih lincah menari sambil melatunkan lagu-lagu hit mereka.

Kelima personel naik ke panggung yang bermandi cahaya dengan menggunakan konstum hitam-hitam beraksen garis merah menyala. Bergantian, Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, AJ McLean dan Howie Dorough menyapa penonton sinngkat, dan setelahnya langsung menggeber dengan tiga lagu.

Lagu pertama, 'I Want It That Way' langsung disambut dengan koor penonton yang kebanyakan memang tampak menjalani masa remaja mereka di era 90-an. Setelah menyelesaikan dua lagu berikutnya, yang juga disambut riuh penonton, barulah BSB mengambil jeda dan berinteraksi.

"Bagaimana perasaan semuanya? Berharap semuanya menikmati DNA," kata Brian Littrell. Tampak menduga jika kebanyakan penggemar yang datang merupakan penggemar loyal sejak berdirinya BSB, ia pun mengajukan pertanyaan, "Siapa yang sudah jadi fans kami selama 25 tahun?". Sontak hampir seluruh penonton yang memenuhi arena itu mengangkat tangan.

Konser BSB yang sudah digadang-gadang sejak Mei itu memang tampak jadi ajang pemuas rindu penggemarnya sekaligus juga nostalgia era 90-an. Kehadiran BSB seolah juga semakin memanjakan generasi pecinta boyband lawas yang Agustus lalu juga sudah menikmati kehadiran Westlife. BSB yang berdiri 1993, sempat vakum karena rehatnya Kevin Richardson, sebelum akhirnya bergabung kembali pada tahun 2012.

Dalam konser malam itu, Brian juga sempat menyanyi solo. Setelah itu penonton masih dipuaskan dengan deretan lagu Show Me The Meaning of Being Lonely, Larger Than Life, Everybody hingga Incomplete.

Indonesia menjadi salah satu negara di Asia yang disambanginya sejak tur dunia itu dimulai sejak 11 Mei di Portugal. Sebelum menyambangi Jakarta, BSB telah menyapa penggemar mereka di Tokyo, hingga Bangkok. Penamaan DNA diambil dari judul studio album BSB terbaru ke-10 yang rilis pada Januari tahun ini oleh RCA Records dan debutnya ini merajai tangga album no.1 di Billboard. (M-1)