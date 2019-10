Selena Gomez Lagu untuk Mantan Trending di Youtube

PENYANYI Selena Gomez mengusung nuansa baru dalam industri musik dengan single terbarunya Lose You to Love Me yang mencerminkan kisahnya pada akhir sebuah hubungan. Tiga hari setelah dirilis ke publik, lagu berdurasi 3 menit 26 detik itu telah diputar oleh lebih dari 58 juta pasang mata dan memuncaki video terpopuler di jagat Youtube, kemarin.

"Lagu itu terinspirasi dari banyak hal yang terjadi dalam hidupku sejak meluncurkan album terakhir," kata Gomez sebelum meluncurkan lagu itu, Rabu (23/10), seperti ditulis Gomez di Vevo.

Dalam video bernuansa hitam putih itu, terlihat jelas bagaimana ekspresi Gomez dalam mengisahkan rasa kehilangannya terhadap seseorang. Dilansir dari Elle, lagu itu berkisah tentang beberapa pengalaman hidup Selena Gomez. "Aku ingin orang merasakan harapan dan tahu kau akan jadi lebih kuat dan lebih baik," ucap Gomez.

Para penggemar Gomez berspekulasi lirik dalam lagu itu mengisahkan hubungan sang penyanyi dengan Justin Bieber. Seperti diketahui, Bieber dan Gomez mengakhiri hubungan putus-sambung mereka pada Maret 2018. Bieber mulai dekat dengan Hailey Baldwin pada Juni 2018, bertunangan sebulan kemudian menikahinya pada September 2018.

Selama ini, Gomez tidak pernah terang-terangan berkomentar tentang mereka. US Weekly, pada September 2018, mengabarkan Gomez masih memulihkan diri dari patah hati meskipun meyakini kondisi itu yang terbaik. (Ant/H-2)