Lepas Jabatan Menteri, Susi Ingin kembali Menikmati Pantai

RIBUAN masyarakat, termasuk pelajar sekolah dasar dan menengah, menyambut kedatangan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di landasan pacu pantai Pamugaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Sabtu (26/10) pagi.

Mereka membentangkan berbagai spanduk yang berisikan ucapan selamat datang kepada Susi. Ada spanduk yang bertuliskan 'Selamat datang bu Susi Pudjiastuti', 'Sugeng rawuh bu Susi', 'Welcome back on the district Pangandaran Ibu Susi Pudjiastuti', serta ucapan terima kasih atas kerja keras serta prestasi Susi selama memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Susi secara resmi melepas jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Edhy Prabowo dalam acara serah terima di Kantor KKP Jakarta. Ia pun memutuskan kembali ke kampung halamannya di Kabupaten Pangandaran. Susi berangkat ke Pangandaran menggunakan pesawat dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta pada pukul 07.15 WIB.

Diangkatnya Edhy Prabowo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan membuat Susi merasa senang. Sebab, penggantinya itu merupakan seorang yang dia kenal dengan baik serta sangat mengetahui berbagai program KKP.



"Jadi segala macamnya itu bisa meneruskan kebijakan, dan jangan khawatirkan terutama terkait tentang kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan laut," kata Susi kepada wartawan setiba di Pamugaran, Sabtu.

Susi mengatakan, sambutan yang dilakukan Pemkab Pangandaran, warga, serta pelajar sangat luar biasa sehingga dirnya merasa senang setelah pekerjaan yang telah dilakukan selama lima tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla purna akan lebih baik untuk Indonesia.

"Saya orang laut, dan kegiatan ke depan tentu akan menikmati liburan ini bersama keluarga. Kami tidak akan menjelaskan secara detail, yang terpenting pulang dahulu dan nantinya menikmati suasana pantai termasuknya ingin berlibur terlebih dulu," ujarnya. (OL-1)