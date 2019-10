Presiden Titip Pesan bagi Pemuda Pancasila

PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan Indonesia harus menjadi negara maju. Pada 2045, kata dia, Indonesia memiliki potensi besar untuk masuk dalam lima besar ekonomi terkuat dunia dengan pendapatan per kapita kurang lebih Rp320 juta per kapita per tahun.

"Tetapi untuk menuju ke sana tidak mudah. Cita-cita tersebut tidak secara otomatis bisa kita capai dengan gampang. Untuk mencapai cita-cita tersebut, kita harus bekerja keras, harus inovatif, harus menemukan cara-cara baru," katanya dalam acara peresmian pembukaan Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10).

Semua kerja keras tersebut, lanjutnya, memerlukan fondasi yang kuat, toleransi, persatuan, persaudaraan, dan karakter kebangsaan yang kuat yang didasarkan pada ideologi Pancasila.

"Karena itu, saya titip, Pemuda Pancasila saya yakin akan terus menjaga Pancasila, menjadi motor pengamalan Pancasila untuk menjadi jalan bagi pencapaian Indonesia yang maju dan sejahtera. Ini penting, karena kita memang bercita-cita di 2045 adalah sebuah Indonesia emas yang memiliki kekuatan yang besar," tandasnya. (X-15)