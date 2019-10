LIPI Gelar Malam Anugerah untuk Para Inventor Muda Dunia

INTERNATIONAL Exhibition for Young Inventor (IEYI) kembali degalar untuk ke-15 kalinya, pada tahun ke-15 ini Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan kompetisi ilmiah remaja internasional yang mendorong inovasi dan penemuan.

Tak hanya menyelenggarakan Exhibition kegiatan ini juga mengadakan kegiatan Awarding dimana memberikan penghargaan kepada para inventor muda dalam Awarding Ceremony IEYI dengan melalui proses penilaian dari dewan juri

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Laksana Tri Handoko menyampaikan pada penyelenggaraan kali ini IEYI diikuti 150 proyek penelitian dari 11 partisipan internasional yakni Indonesia, Jepang, Macau, Malaysia, Philipina, Rusia, Singapura Taiwan, Thailand, Tiongkok, dan Vietnam.

“Kompetisi ini diharapkan dapat meningkatkan cara berpikir kritis, menggali inspirasi, dan, memperluas kesempatan bagi semua pihak dalam hal ilmu pengetahuan, dan teknologi," kata Handoko dalam kegiatan Awarding Ceremony IEYI, Tanggrang, Jumat, (25/10).

Selaras dengan tema IEYI tahun ini yaitu Youth for Better Future, inovasi-inovasi yang ditampilkan di IEYI diharapkan dapat mengubah kualitas kehidupan menjadi lebih baik.

“Oleh karena itu pihak-pihak pendukung yakni guru, orang tua, dan lingkungan sosial memiliki peran penting untuk terus memupuk kreativitas dan menumbuhkan imajinasi.” ucapnya.

Handoko mengatakan, para peserta IEYI telah menebar semangat untuk mengkomuniasikan sains, membangun jaringan, dan memberikan penampilan yang luar biasa. “Interaksi di IEYI telah menembus batas-batas regional, ras, dan agama. Dalam IEYI terbangun persahabatan dan perdamaian yang dihubungkan dengan ilmu pengetahuan,” ujar Handoko.

Dapat diketahui, IEYI pada tahun ini menjadi kali ketiga Indonesia menjadi tuan rumah. Adapun hasil inovasi para inventor muda dunia kali ini terbagi dalam enam kategori. Kategori tersebut adalah Technologies for Special Needs, Safety and Health, Green Technologies, Disaster Management, Education and Recreation, Foods and Agriculture, dan Art Technology.

Pada 2020 mendatang dijadwalkan penyelenggaraan IEYI akan digelar di Kazan, Rusia. (OL-4)